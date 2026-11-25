Situada en una comarca de bosques centenarios, aldeas amuralladas y castañares que se encienden de amarillo, ocre y rojo durante las semanas centrales del otoño

La escapada de otoño perfecta para ver estrellas: el rincón de España con uno de los cielos más limpios

Compartir







En el suroeste de Salamanca, entre la meseta del Duero y la frontera con Extremadura, se extiende una comarca de bosques centenarios, aldeas amuralladas y castañares que se encienden de amarillo, ocre y rojo durante las semanas centrales del otoño.

La Sierra de Francia concentra en un radio de 30 kilómetros seis pueblos declarados Conjunto Histórico-Artístico, dos rutas de senderismo homologadas y una red completa de "Caminos de Arte en la Naturaleza" que combina bosque, patrimonio e instalaciones contemporáneas. La combinación más buscada por quienes visitan la comarca durante los meses de octubre y noviembre es la que enlaza el Sendero de los Castaños Centenarios con el casco medieval de La Alberca. Cuatro horas de caminata bajo el dosel arbóreo dorado, seguidas de una noche en el primer conjunto rural de España reconocido como Conjunto Histórico-Artístico, ya en 1940.

PUEDE INTERESARTE El pueblo de España donde puedes dormir en una antigua estación de tren rodeado de bosques que en otoño cambian de color

El Sendero de los Castaños Centenarios

La ruta está homologada como PRC-SA 17 y también recibe el nombre de Camino del Peñasco. Parte del Área Recreativa Fuente del Cántaro, junto a la pedanía de El Casarito, y describe un circular de 11 kilómetros con desnivel moderado que se completa en unas cinco horas a paso pausado. Su versión corta, adaptada para sillas de ruedas, permite acceder al núcleo del castañar sin dificultad para quien tenga limitaciones de movilidad.

El terreno alterna tramos semihormigonados en la salida, una zona apta para carritos y bicis de paseo, con senderos de tierra que se internan por el bosque cerrado. La cobertura vegetal combina castaños centenarios de troncos huecos, robles melojos que superan los cien años, helechos altos, majuelos, brezos y retamas.

PUEDE INTERESARTE En España existe un lugar donde se puede escuchar la berrea del ciervo en plena naturaleza

El punto más fotografiado del recorrido es el mirador de la Peña, un pequeño balcón natural que se abre entre las copas de los árboles y ofrece una espectacular panorámica sobre el valle. Los castaños más viejos aparecen distribuidos por el itinerario con paneles interpretativos y con estimaciones de edad que superan en algunos casos los 400 años. El sotobosque en otoño se cubre de castañas caídas, hojas doradas, hongos de todas las especies y una luz filtrada que se cuela oblicua entre los troncos durante las primeras y últimas horas del día.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Alberca al final del día

El pueblo espera al senderista al terminar la jornada. La Alberca conserva el trazado medieval intacto, con calles empedradas estrechas que descienden en pendiente, casas de entramado de madera rellenas con piedra y adobe, aleros pronunciados y balcones corridos que sostienen macetas y guirnaldas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Plaza Mayor concentra el ritual social del atardecer, con soportales de piedra sobre pilares de granito y el pilón central donde tradicionalmente se reunían los vecinos. El municipio guarda además la costumbre de mantener un cerdo comunitario alimentado por todos los habitantes que se sacrifica el 13 de junio, día de San Antón, y se reparte entre las familias del pueblo.

El casco antiguo se recorre a pie en menos de una hora, pero el tiempo de estancia útil supera las cuatro o cinco horas. La ermita del Humilladero, la iglesia parroquial, la Casa Ducal, los pequeños museos de indumentaria tradicional y las tiendas de productos locales justifican la sobremesa larga. Los alojamientos rurales del pueblo, muchos en casas restauradas del siglo XVI y XVII, ofrecen desde habitaciones familiares hasta suites con chimenea.

Alternativas y extensiones

Para quien tenga varios días, la comarca ofrece una progresión natural desde La Alberca hacia los otros cinco Conjuntos Histórico-Artísticos de la Sierra. Mogarraz, con los retratos pintados por Florencio Maíllo sobre las fachadas de todas las casas del pueblo, uno por cada vecino censado en 1967, es un mediodía imprescindible. Miranda del Castañar, colgada sobre un espolón rocoso con vistas al valle del río Francia, conserva castillo, muralla y siete puertas medievales. San Martín del Castañar, Sequeros y Villanueva del Conde completan el catálogo con casas señoriales, plazas de piedra y bosques circundantes.

La red "Caminos de Arte en la Naturaleza" enlaza pueblos con bosques mediante instalaciones artísticas ubicadas en el propio itinerario: el Camino de las Raíces sale de la calle Fuente Indiano de La Alberca y se completa en 8,5 kilómetros circulares con obras contemporáneas integradas en el bosque; el Camino de los Prodigios une Miranda del Castañar con Villanueva del Conde en 11 kilómetros; el Camino Asentadero, más corto, comunica Sequeros con San Martín del Castañar y Casas del Conde. Todos son especialmente recomendables en las semanas centrales del otoño.