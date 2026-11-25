Un exempleado de la empresa que suministra el balasto a Adif declara que es "incumplidor de la normativa técnica de Adif"

Peritos judiciales apuntan que el accidente en Adamuz se debe a la rotura de la soldadura como causa más probable

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La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Córdoba, Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que "a la mayor brevedad" informe de otros laboratorios con "medios y capacidad técnica para la realización de los ensayos propuestos sobre el balasto y las traviesas".

La solicitud de la jueza mediante providencia se ha dado después de que la directora del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) ha remitido un correo electrónico al órgano judicial el día 16 de noviembre. En este correo se informa de "la imposibilidad de practicar los ensayos encomendados sobre las traviesas de hormigón y cumplir con el plazo ordenado", según la providencia del día 30 de octubre.

Tras el accidente ferroviario del domingo 18 de enero en el que murieron 46 personas y hubo más de 150 heridos, continúa la investigación de los hechos y la jueza a cargo ha acordado dar traslado a los peritos judiciales y la Policía Judicial de la documentación aportada por Intermodalidades de Levante SA (ILSA) con el informe de datos de diagnosis del tren Iryo siniestrado. Además, ha indicado que procede a la insaculación de los peritos cuya formación recae sobre aspectos más relacionados con base en qué expertos incluidos en la lista remitida por la Sociedad Española de Integridad Estructural-Grupo Español de Fracturas, teniendo en cuenta su formación y especialidad, se adaptan más al objeto de la pericia.

Asimismo, da traslado a los peritos judiciales y la Policía Judicial de los informes técnicos periciales del técnico de Hasler Rail, empresa especializada en descifrar las cajas negras; de los técnicos de Iryo y de los técnicos de Hitachi; así como a la Guardia Civil del informe de los peritos judiciales sobre el avance del estado actual de su dictamen, y a los peritos judiciales del informe remitido por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat).

Balasto "defectuoso"

En relación con el balasto, la capa de tierra triturada que se utiliza para estabilizar las traviesas de las vías férreas, un exempleado de la empresa que lo suministra a Adif para las vías de tren advirtió a la jueza de que el material empleado en la zona del accidente es "defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación lo que provoca la generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía".

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El testigo remarcó que el balasto instalado en el tramo de Adamuz, "incumplidor de la normativa técnica de Adif", proviene de la cantera en la que prestaba sus servicios a la vez que le ha pedido ser testigo protegido y que valore como medida preventiva "la suspensión temporal del paso de trenes en dicho tramo mientras se realizan las comprobaciones e inspección técnica de la piedra sobre el terreno".

Así lo expone el extrabajador en un escrito que presentó al Juzgado la semana pasada, y en el que subraya que "a la vista del desarrollo de las investigaciones que se instruyen por el accidente en el tramo de Adamuz y observando que las indagaciones se están derivando hacia distintas hipótesis sin dar con la causa raíz del problema", se ve en "la obligación moral y en el deber técnico de dar un paso al frente para facilitar de forma totalmente desinteresada la labor de Su Señoría y de los investigadores, aportando luz sobre la verdadera causa del deterioro de la infraestructura ferroviaria".

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Además, el extrabajador explicó que ostenta una trayectoria profesional de más de 30 años en la fabricación, selección y control de calidad de áridos y balasto para infraestructuras ferroviarias, por lo que su conocimiento técnico sobre a normativa de Adif, caracterización petrográfica y ensayos mecánicos de materiales es extenso y especializado. De hecho, señaló que el despido por parte de su entidad empleadora se debió a su "negativa explícita a participar en la fabricación, mezcla y comercialización de balasto que no cumplía con los pliegos técnicos ni con los estándares exigidos". Dicho despido se encuentra actualmente judicializado.

Así, destaca que al poner en conocimiento de la autoridad judicial "datos cruciales de trascendencia penal e interés público" derivados de su relación laboral previa, solicita formalmente ser tratado con la condición procesal de testigo, acogiéndose expresamente a las garantías y derechos reconocidos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y, en caso de estimarse un riesgo objetivo para su persona o entorno por la autoridad judicial se acuerden medidas de protección.

Incumplidor de la normativa técnica de Adif

El extrabajador afirma que conoce "la ubicación exacta y puntos kilométricos concretos de la vía donde fue instalado el balasto defectuoso". Con el fin de "velar por la integridad de la prueba, garantizar la estricta cadena de custodia, evitar cualquier alteración del material y asegurar la máxima transparencia procesal", manifiesta su disposición a "revelar dichos puntos únicamente de manera presencial, solicitando formalmente estar físicamente presente tanto en la inspección sobre el terreno para el señalamiento y toma de muestras junto a la fuerza instructora/peritos, como posteriormente en las instalaciones del laboratorio oficial designado en el momento de la entrega, recepción, apertura y preparación de las citadas muestras para su ensayo".

También, indica que "la realización de análisis y comprobaciones que se solicitan no constituye una medida excepcional ni arbitraria, sino que está plenamente contemplada y reglamentada en la propia Normativa Técnica de Adif (Especificaciones Técnicas y normas UNE-EN de aplicación)", a lo que añade que "es un procedimiento totalmente legal, factible, técnicamente accesible y ejecutable en cualquier momento, resultando además de obligada e ineludible práctica en un contexto de investigación judicial por un accidente ferroviario".

Facilitará la trazabilidad con documentación y albaranes de entrega

Igualmente, asevera que, una vez realizada la toma de muestras e inspección sobre la vía y "una vez que los análisis analíticos y ensayos mecánicos confirmen de forma fehaciente que dicho balasto incumple la normativa técnica exigida", procederá "de inmediato a señalar e identificar ante los investigadores o el Juzgado el lugar exacto, frente de cantera o acopio de donde procede el material defectuoso dentro de la propia cantera, así como la ubicación del resto de vías ferroviarias y suministros afectados, facilitando la plena trazabilidad con documentación y albaranes de entrega".

Asimismo, "con carácter meramente secundario y para el conocimiento de la investigación una vez comprobado lo relativo al balasto en la vía principal", hace constar que "en la citada cantera/planta se está fabricando y suministrando asimismo piedra para mezcla bituminosa --aglomerado asfáltico-- fuera de la normativa técnica aplicable --incumpliendo la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme del Ministerio de Transportes y la norma UNE-EN 13043--, aspecto sobre el cual se ampliarán datos en la fase correspondiente si la instrucción lo estima oportuno".