Nel González Zapico, presidente de la Confederación de Salud Mental de España: "La precariedad laboral es un determinante social dañino para la salud"

"No es de recibo que en España tengamos seis profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes cuando, en el entorno europeo, se triplica"

"La salud mental y el bienestar de las personas son un derecho", recuerda Nel González Zapico en el Día Mundial de la Salud Mental

La paradoja de la salud mental: sin psicólogos en la sanidad pública y sin dinero para acudir a la privada

En el Día Mundial de la Salud Mental, fecha clave para visibilizar la situación que viven muchas personas y sus familias, El Matinal de Informativos Telecinco ha entrevistado a Nel González Zapico, presidente de la Confederación de Salud Mental de España.

En una conexión directa con nuestro plató, González Zapico ha insistido en la importancia de prestar atención a los problemas derivados de esta causa y proporcionar a las personas que lo sufren una red de apoyo adecuada que permita ayudarlas, subrayando que “la salud mental y el bienestar” constituyen “un derecho de la población”.

Pese a que todavía en distintos casos hablar de problemas de salud mental puede seguir siendo un tabú, insiste en que es importante pedir ayuda e incentivar a ello.

“Nosotros recomendamos a la gente, antes de que sea grande la necesidad, o más grande, que se pida ayuda. Es siempre difícil. Por los tabúes, sobre todo en el ámbito laboral, con miedo al rechazo, a las etiquetas, a la discriminación… Es siempre algo que se pospone, –el pedir ayuda–, pero es absolutamente imprescindible. No hay que esperar a que el sufrimiento sea más grande y hay que intentar afrontarlo de una forma, sobre todo, con apoyos del entorno”, explica.

La salud mental y el impacto de la precariedad laboral y el entorno de trabajo

Preguntado a este respecto sobre el hecho de que España haya batido récord de bajas relacionadas con problemas psicológicos, así como por el impacto que pueden tener unos factores u otros, como la precariedad laboral, un salario bajo, la situación que se vive en un el entorno del trabajo… González Zapico contesta: “Uno lleva a otro o uno es consecuencia del otro”.

“Efectivamente, en España hubo 600.000 bajas por problemas de salud mental, y eso es un dato demasiado significativo. La precariedad laboral es un determinante social dañino para la salud y puede generar problemas muy diversos en la salud mental como son la ansiedad y la depresión”, destaca, entrando de lleno en el foco en el que este año se ha querido poner la atención en el Día Mundial de la Salud Mental.

“Nosotros lo que tenemos clarísimo es que las personas en el entorno laboral están expuestas, pero debe de tener una consideración y una protección adecuada. No solamente depende de las personas, depende de los entornos laborales. No solamente depende de las empresas, también depende de la legislación que lo permita y, desde luego, hay que tener en cuenta que la gente pasa mucho tiempo en su puesto de trabajo y el puesto de trabajo debe ser algo para realizar su propia idea de autonomía y vivir una vida plena, no para originar sufrimiento y ser causa de problemas graves, a veces de salud mental”.

La falta de recursos, un lastre para atajar los problemas de salud mental

Con mucho camino por recorrer todavía, uno de los problemas que lastran una acción contundente contra la salud mental es la falta de medios o profesionales ante un problema creciente. A menudo, hay que esperar meses para ser atendido con un psicólogo de la Seguridad Social, y para todo ello hay que poner soluciones.

“Somos colaboradores, como sociedad civil, de la acción del Estado, y tenemos presencia en toda España y somos conscientes de lo que está ocurriendo. También sabemos la gran brecha que existe en la atención a la salud mental por falta de recursos. No es fácil de solventar. Hay que tener en cuenta que, también, en nuestro Estado de las autonomías, las transferencias están hechas y las atenciones no son siempre al mismo nivel en todos los territorios. En cualquier caso, nosotros tenemos clarísimo, –y solamente voy a decir un dato–, que no es de recibo que en España tengamos seis profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes cuando, en el entorno europeo, se triplica”.

“Si no hay medios, si no hay profesionales, no hay tiempo, no se atiende adecuadamente a la salud mental y al bienestar de las personas, y hay que recordar que la salud mental y bienestar de las personas son un derecho de la población; debe encaminarse decididamente a que este derecho sea satisfecho adecuadamente”, concluye.

