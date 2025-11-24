Las canas podrían ser el mecanismo de defensa del cuerpo cuerpo contra el cáncer

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con el dermatólogo Eduardo Nagore

¿La aparición de canas significa que no nos quedaremos calvos? Lo que dice la ciencia de esta creencia popular

Muchos son los mitos que giran acerca de las canas. Desde que el pelo blanco es un síntoma de que no nos vamos a quedar calvos a que significa la llegada de la madurez, muchas son las creencias sobre este rasgo que no afecta por igual a todas las personas.

Ahora, un estudio japonés ha revelado que las células madre del cabello dejan de producir color para eliminar el ADN dañado y de esta manera, evitar tumores.

Para aclarar esta y otras dudas sobre las canas, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con el dermatólogo Eduardo Nagore.

Eduardo Nagore, dermatólogo: "Tener canas no quiere decir que el pelo nos dure más o menos. Todo eso son más bien mitos"

Hay gente que encanece muy pronto por lo que no es un signo estricto de envejecimiento, ya que hay gente con 20 años que ya las tiene. Tampoco quiere decir que el pelo nos dure más o menos y todo eso son más bien mitos", acomendado explicándonos.

Sobre el estudio que relacionaría las canas con el cáncer, el experto ha añadido: "Es un estudio muy interesante que suscita muchas hipótesis que ahora hay que confirmar. Si significa que la gente con canas tiene más o menos opciones de tener cáncer, todavía es una respuesta que está en el aire".

Este estudio, que se ha realizado en modelos de ratón, ha analizado el comportamiento de las células madre del folículo piloso ante distintos tipos de daño en el ADN. Los expertos observaron que, cuando estas células sufren roturas en las hebras del ADN, dejan de regenerarse y se transforman en células diferenciadas. Ese proceso, que provoca el encanecimiento del cabello, parece tener un propósito más profundo: evitar la proliferación de las células dañadas que podrían convertirse en tumores.

Tal y como ha desarrollado la profesora Emi Nishimura, coautora del estudio, destacó la dualidad del proceso celular en una nota de prensa. Aseguró que "la misma población de células madre puede seguir distintos opuestos dependiendo del tipo de estrés y de las señales del microambiente". De esta manera, el pelo gris y el melanoma representarían resultados diferentes de una misma respuesta celular frente a la agresión genética.

Los investigadores comprobaron que, cuando las células son expuestas a ciertos agentes cancerígenos, pueden esquivar este proceso y llegar a conservar su capacidad de renovación. Sin embargo, esa decisión aumenta el riesgo de proliferación descontrolada, lo que demuestra el delicado equilibrio entre el envejecimiento capilar y la prevención del cáncer. En consecuencia, la aparición de canas podría interpretarse como una señal de que las defensas naturales del organismo están funcionando adecuadamente.