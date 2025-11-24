Todos los detalles del almuerzo real: "Lo más importante para la reina Sofía fue reunir a todos sus nietos"

Mariángel Alcázar desvela más detalles sobre el almuerzo real

Los nietos del rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía se reúnen siete años después de su último encuentro público juntos

Compartir







El rey emérito fue uno de los primeros en llegar al almuerzo privado en el Palacio de El Pardo. Tras volar directamente desde Abu Dabi, hizo un viaje de ida y vuelta en el mismo día: doce horas de avión para pasar apenas seis horas en España y tan solo tres con su familia. Media hora después llegaba la reina Sofía, quien el día anterior recibió de manos de su hijo el Toisón de Oro en el acto para celebrar los cincuenta años de la monarquía, acto al que no fue invitado un molesto Juan Carlos I. Las infantas Elena y Cristina, con sus respectivos hijos y otros familiares del rey, tampoco faltaron al evento. Los últimos en llegar fueron los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. El gran misterio es lo que ocurrió dentro del palacio.

Para saber más detalles del almuerzo real, 'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con la periodista Mariángel Alcázar: "Lo que sí sabemos por personas que estaban dentro, no de la familia ni de los invitados porque hay un estricto código de silencio entre ellos, pero evidentemente había otras personas. Lo que nos explicaron fueron cosas logísticas: llegaron y había un aperitivo en el que se iban reencontrando las personas que llevaban más tiempo sin verse. Se sirvió en el patio de los Austrias y en el patio de los Borbones había una mesa alargada".

Mariángel Alcázar: "La reina Letizia no se sorprende de lo que dijo Juan Carlos I"

Sobre la comida, comenta: "En el centro se sentaron los reyes Felipe y Letizia en un lado y enfrente tenían a Juan Carlos y Sofía, que tenían a cada lado a la infanta Cristina y a la infanta Elena. La princesa Leonor y la infanta Sofía estaban situadas con sus primos. Eso fue lo más importante para la reina Sofía: poder reunir a todos sus nietos. Ese clima de cordialidad y que estaban muy contentos se explica porque, evidentemente, el hecho de juntar a la familia y sobre todo el homenaje, y que fuera la reina Sofía quien se sintiera bien, que tenía a todos sus nietos reunidos".

Además, aclara si hubo tensión por las memorias del rey emérito: "La reina Letizia no se sorprende de lo que dijo Juan Carlos I, les sorprendieron más los elogios a la reina Sofía y la manera en que estaban escritos. Yo creo que a la reina Letizia le molesta más esta situación por el rey Felipe que por ella".