Así es la primera pastilla 'Wegovy' aprobada en EEUU con la que "se pierde tanto peso como con la inyección original"

Nueva polémica ante la pastilla adelgazante aprobada por Estados Unidos después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizase la primera terapia oral con GLP-1 para el control de peso: la píldora 'Wegovy' de Novo Nordisk.

Según ha informado Novo Nordisk, en los ensayos clínicos realizados (Oasis 4), su píldora contra la obesidad demostró una pérdida de peso media del 16,6%, mientras que una de cada tres personas experimentó una bajada de peso del 20%, destacando que la pérdida de peso lograda con la píldora 'Wegovy' es similar a la de 'Wegovy' inyectable de 2,4 mg.

'La mirada crítica' ha consultado los beneficios y contraindicaciones de esta 'píldora milagro' con el endocrino experto en obesidad Carlos Casado.

"Estos fármacos funcionan de una manera muy parecida a una hormona que tenemos en nuestro cuerpo cuya función en nuestro cuerpo es hacer que nos saciemos a medida que comemos. Al encontrar una molécula tan parecida a esta hormona natural que tenemos en el cuerpo, hemos conseguido ayudar a personas con sobrepeso u obesidad cuando está indicado", ha comenzado explicándonos.

Sobre qué efectos secundarios puede tener esta pastilla, este experto nos ha advertido: "Son relativamente frecuentes los efectos adversos gastrointestinales y la mayoría de carácter leve. Pueden dar nauseas, molestias abdominales , estreñimiento e incluso diarrea. Estos síntomas pueden magnificarse si no hay un control médico, por eso es fundamental".

Además, ha advertido de que pueden tener "efecto rebote" si no se hace una modificación en el estilo de vida que teníamos antes.