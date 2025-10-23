El error ocurrió en la residencia Reina Sofía de Majadahonda en 2018

La trabajadora confundió los nombres de los pacientes y suministró fármacos para esquizofrenia

Compartir







El Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid ha condenado a una auxiliar de enfermería por el fallecimiento de un anciano al que administró, por error, la medicación destinada a otra paciente diagnosticada de esquizofrenia.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la trabajadora ha sido declarada autora de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave y condenada a seis meses de prisión y un año y medio de inhabilitación para ejercer su profesión sanitaria.

PUEDE INTERESARTE El nuevo consejero de Sanidad de Andalucía se enfrenta a las denuncias por los fallos en los cribados de cáncer de mama

Confusión de nombres y error fatal

Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 2018 en la Residencia de Mayores Reina Sofía. La condenada, al confundir los nombres de los pacientes, suministró ansiolíticos y antidepresivos a un residente al que no le correspondían. Los fármacos estaban destinados a otra paciente, diagnosticada de esquizofrenia.

Aunque la residencia había realizado dos controles previos para comprobar la correcta ubicación de los medicamentos en sus cajetines, la auxiliar confundió los nombres y administró erróneamente la medicación de Juliana a Julián.

PUEDE INTERESARTE Un juzgado de Madrid califica como homicidio imprudente la muerte del hombre que recibió un puñetazo tras un concierto de Karol G

El anciano murió el mismo día en el hospital

Poco después de la ingesta, el anciano comenzó a mostrarse somnoliento, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda, donde falleció ese mismo día.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El hospital comunicó los hechos al Juzgado de Guardia de Majadahonda, que abrió diligencias y ordenó a la Guardia Civil la investigación e identificación de la responsable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Informe Médico Forense determinó que la muerte fue violenta y que la ingesta de psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos y analgésicos opioides, provocó una depresión respiratoria y cardíaca fatal, especialmente porque el paciente no estaba habituado a ese tipo de fármacos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Negligencia grave y reducción de condena

La acusación particular, ejercida por el letrado Carlos Sardinero, considera que la imprudencia fue “especialmente grave”, ya que la auxiliar “incumplió las normas más elementales de cuidado” al tratar con una persona vulnerable cuya vida dependía de su diligencia.

Pese a ello, la condenada se ha visto beneficiada por la atenuante de dilaciones indebidas, lo que ha supuesto una reducción de la pena impuesta debido a la lentitud del proceso judicial.