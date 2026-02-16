El Gobierno regulará en las próximas semanas la publicidad de alimentos infantiles insanos

Pablo Bustinduy afirma que el 79% de la población española está de acuerdo en prohibir este tipo de publicidad

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que en las próximas semanas hará pública una propuesta normativa para regular la publicidad de alimentos insanos "que tienen un efecto nocivo" en la salud de los niños y adolescentes.

Bustinduy ha hecho este anuncio en la presentación del Barómetro sobre la publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por AECOC Shopperview para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que constata que el 79% de la población española está de acuerdo en prohibir este tipo de publicidad.

Unos datos, según ha dicho el ministro, que confirman que la sociedad española es plenamente consciente del problema que supone la exposición de los menores a la publicidad de productos insanos, por lo que ha subrayado la importancia de proteger a la población escolar de este tipo de anuncios.

"En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables y son quienes más expuestos están a este tipo de publicidad", ha alertado Bustinduy.

Consumo anunció en diciembre que limitará la oferta de ultraprocesados y frituras, además de en residencias y hospitales, en todos los centros públicos, como museos, bibliotecas, universidades y centros deportivos. Así lo afirmó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS, que presidió la reina en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El Real Decreto limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas. Además, se excluirán los ultraprocesados de toda la alimentación infantil.