Noelia Tobías 12 MAY 2026 - 16:02h.

Críticas al operativo de reparto por Europa de la mayoría de pasajeros del 'Hondius' por el peligro de extender el hantavirus

Todos sobre el brote de hantavirus

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El operativo montado por el Gobierno español en colaboración por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evacuar y trasladar a los pasajeros del 'MV Hondius' se ha visto cuestionado por algunos epidemiólogos en el mundo. Los más críticos creen que con ello solo se ha logrado repartir a los pasajeros en contacto con el hantavirus por casi siete países distintos, casi todos concentrados en Europa, salvo el de Estados Unidos y el ciudadano británico, ingresado en Sudáfrica.

¿Diseminarlos por Europa o recluirlos en el crucero?

La pregunta que ahora se hacen estos críticos es si hubiese sido más lógico concentrarlos a todos en el barco. Desde Francia, Robert Sebbaf, epidemiólogo del Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París y uno de los más críticos con el dispositivos montado por España y la OMS, asegura en una entrevista en una canal de televisión francés que “habría sido posible dejarlos en el barco, que pasaran allí la cuarentena con controles periódicos, en vez de que regresaran a sus países”.

En nuestro país ya se han escuchado voces que matizan el operativo aunque no se oponen totalmente a él. Es el caso de Salvador Peiró, investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) que recuerda que “un crucero es un hotel de lujo” por lo que “puedes tener a la gente dentro confinada como los tendrías en un hotel”.

A pesar de esta puntualización, Peiró también es de la opinión de que “se puede hacer de todas las formas posibles" y que la elegida por España "es probablemente la más extrema”.

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Pero la defensa más cerrada del proceder español ha venido de la mano del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha tachado de “inhumano” y hasta “cruel” aislar como pedían algunos a los pasajeros en el buque.

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En esta línea se ha expresado Daniel López Acuña, médico epidemiólogo y exdirector de la OMS, quien asegura que “lo que se ha hecho ha sido lo correcto” en relación a la evacuación antes de que la situación se hubiese complicado.

Este experto sostiene que “no se está diseminando el virus porque el virus es de un contagio muy bajo que requiere contacto estrecho”, algo que le lleva a relativizar la posible dispersión del virus.