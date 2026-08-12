Iria Sebastià Valencia, 12 AGO 2026 - 04:30h.

El fenómeno exige extremar la precaución en los ojos y la prudencia en los accesos marítimos y terrestres ante cierres de parques naturales y masificaciones

La Comunitat Valenciana se posiciona como un enclave privilegiado para presenciar un eclipse solar único este siglo

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La Comunitat Valenciana se prepara para convertirse en uno de los lugares más privilegiados de la Tierra para contemplar el eclipse solar. La gran expectación ante este evento astronómico ha movilizado a miles de personas, barqueros y campistas.

La mejor ubicación

La Albufera de Valencia se presenta como uno de los escenarios más originales para presenciar el eclipse. En los embarcaderos del Palmar o la Gola de Pujol, las barcas tradicionales (con capacidad para hasta 32 personas) agotaron sus reservas desde el mes de diciembre. Barqueros como Vicente Navarro o responsables de empresas como Ernesto Soler (Boat Trip) confirman el lleno absoluto de las embarcaciones, mientras los turistas creen que es la zona perfecta para disfrutar de un momento histórico.

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Para quienes buscan una alternativa más flexible ante la alta ocupación e incremento de precios en hoteles, el alquiler sobre ruedas es otra de las opciones más demandadas. Los campistas señalan que la autocaravana permite conectar con la naturaleza de forma "económica", tanto para seguir el eclipse desde Valencia como para desplazarse hacia Teruel o el Pirineo.

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Actividades para todas las edades

En la provincia de Castellón, el Planetari de Castelló ha organizado diferentes actividades para acercar la astronomía a la ciudadanía.

Durante toda la jornada del eclipse, el planetario ofrecerá actividades gratuitas pensadas para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores. Germán Peris, coordinador de actividades del Planetario de Castellón, explica que han diseñado una amplia variedad de propuestas adaptadas a distintos perfiles para acompañar esta jornada histórica.

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Zonas restringidas

La Generalitat ha decretado el cierre de todos los parques naturales y para estas restricciones, Jorge Agramunt, cabo de Bomberos de Valencia, ha confirmado que permanecerán cerrados durante todo el día para evitar masificaciones que incrementen el riesgo de incidentes. Asimismo, el acceso por carretera a la zona quedará cortado a partir de las 18:00 horas, medida habitual cuando la zona se encuentra en nivel 3 de preemergencia por altas temperaturas. Se recomienda a los usuarios con reserva en La Albufera acudir a los puntos de embarque con bastante antelación antes de los cierres previstos.

Verlo desde el mar

Ver el fenómeno desde el mar Toni Garcés, vocal de vela del Real Club Náutico de Valencia, destaca que el mar ofrece una visión "parada y maravillosa". Por su parte, Ángel Gallart, del Dive Center El Mar de Valencia, recuerda que el entorno marino puede volverse peligroso en la oscuridad y se deben tomar todas las precauciones posibles. Además, denuncia el sobreprecio aplicado por particulares en el alquiler de barcos, señalando que las empresas profesionales mantienen un control y un precio de mercado en torno a los 50 euros por persona. Algunas reservas alcanzan ya los 3.000 euros.

Salud visual y precauciones obligatorias

La prevención en nuestros ojos en este eclipse es esencial. La optometrista Alicia Gómez, del Hospital Vithas Turia, advierte que la reducción de luz genera una "falsa sensación de comodidad". Mirar fijamente al sol sin la protección adecuada causa maculopatía solar, una quemadura irreversible en la zona central de la retina que, aunque no produce dolor inmediato, deriva en visión borrosa, pérdida de nitidez, deslumbramientos y manchas.

Gafas homologadas: Es imprescindible utilizar gafas que cumplan la normativa. Filtran el 99% de la luz y no deben retirarse en ningún momento durante la observación.

Es imprescindible utilizar gafas que cumplan la normativa. y no deben retirarse en ningún momento durante la observación. Los mitos del eclipse: Aunque técnicamente se pueden retirar las gafas durante la fase de totalidad absoluta, la especialista desaconseja hacerlo, ya que la población general carece del criterio para precisar ese instante exacto. La mínima franja expuesta es suficiente para quemar la retina.

Aunque técnicamente se pueden retirar las gafas durante la fase de totalidad absoluta, la especialista desaconseja hacerlo, ya que La mínima franja expuesta es suficiente para quemar la retina. Uso indirecto: Es posible quitarse las gafas para apreciar el cambio de luminosidad ambiental, pero jamás para mirar de cara al sol.

Para atender posibles incidencias oculares, el Hospital Vithas Turia habilitará una consulta gratuita el día 13 de agosto orientada a evaluar a cualquier persona que lo necesite tras el acontecimiento. Todo está listo para disfrutar de una jornada histórica que promete ser inolvidable, siempre y cuando las nubes nos lo permitan.