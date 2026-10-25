La cirugía es la única alternativa para el tratamiento de las cataratas y se realiza a través de un procedimiento conocido como facoemulsificación

Felipe VI no es el primero de los Borbones en ser operado de cataratas: las infantas Elena y Cristina han pasado por la misma intervención

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El rey Felipe VI se sometía este sábado por la noche a una operación de cataratas en su ojo izquierdo en Oviedo. Las cataratas forman parte del proceso degenerativo natural que sufre el cuerpo con el paso del tiempo. No hay parte del organismo que se libre del envejecimiento y, en el caso del ojo, fundamentalmente es manifiesta a través de nuestra lente natural, el cristalino, el encargado de refractar los rayos de luz que ingresan en el ojo para ayudarnos a ver.

Éste debe ser transparente, pero con el paso del tiempo puede atrofiarse, perder su transparencia y sus propiedades, tales como la elasticidad, o puede hacerse más opaco.

Los síntomas

Cuando las cataratas comienzan a formarse, es decir, cuando el cristalino comienza a volverse opaco, el paciente puede percibir alguno de los siguientes síntomas:

Nota como los colores pierden intensidad y comienzan a predominar los colores amarillentos.

y comienzan a predominar los colores amarillentos. Percibe una mala visión nocturna.

Los deslumbramientos se vuelven frecuentes.

se vuelven frecuentes. Empieza a necesitar una luz más potente para realizar sus actividades cotidianas (leer, coser…).

Las cataratas provocan un deterioro serio de la visión y, con ello, una importante pérdida de la calidad de vida.

En qué consiste la operación de cataratas a la que se ha sometido el rey

La cirugía es la única alternativa para el tratamiento de las cataratas y se realiza a través de un procedimiento conocido como facoemulsificación. Mediante ultrasonidos, se deshace y extrae el cristalino, que ya ha perdido o está perdiendo su transparencia, y se sustituye por una lente intraocular que hace su misma función, que dura toda la vida y que no pierde transparencia.

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En los últimos años se han producido grandes avances en lo que respecta al diseño, estructura y composición de las lentes. Por eso, durante la misma intervención de cataratas y, si se sustituye el cristalino por una lente intraocular multifocal, también se puede corregir cualquier problema refractivo del paciente, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia (vista cansada).

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Felipe VI no es el único de los Borbones que se ha operado

Don Felipe no es el primero de los Borbones en ser operado de cataratas. Sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, también han pasado por la misma intervención. Doña Cristina fue la primera en ser operada, coincidiendo además con sus primeras Navidades como mujer separada. Según publicó la revista 'Lecturas', la Infanta aprovechó unos días libres para operarse de cataratas y presbicia, aunque ella pasó por quirófano en Barcelona.

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También la hermana mayor del rey Felipe VI fue intervenida de la misma dolencia a principios del 2024. Doña Elena lo contó, coincidiendo además con una lesión de tobillo durante la entrega de los premios de la peña taurina Las Meninas, de la que es presidenta de honor: "Los años pasan por todos", confesó a 'Vanitatis' con sentido del humor en ese momento.