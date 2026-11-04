Los expertos advierten que la contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores

El psicólogo que ha ayudado a miles de personas a dejar el tabaco: "El gran beneficio de dejar de fumar es salir de la cárcel de la adicción"

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MilánUna nueva campaña ha causado conmoción en Italia al mostrar a un niño de nueve años fumando y pidiendo fuego a varios transeúntes para poder encenderse un cigarro. El pequeño se justifica diciendo que se encuentra en Milán y que cualquier menor fuma más de 400 cigarrillos al año debido a la gran contaminación que hay en la ciudad italiana. Una campaña que ha conseguido captar la atención de los italianos y que ha provocado que, en otros países, también se cuestione los altos niveles de polución que afectan a sus ciudades.

Uno de ellos es España en el que muchos de sus ciudadanos parecen no ser conscientes de cómo afecta la calidad del aire a su salud. Un ejemplo ocurre en Sevilla donde un medidor de aire muestra los niveles del aire de la capital andaluza. Debido a este desconocimiento y a estos niveles altísimos de contaminación, los expertos han vuelto a incidir y advierten que respirar estas partículas que están en el aire equivale a fumarse un cigarro al día.

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Más casos de cáncer en personas que nunca han fumado

En Barcelona los niveles de partículas dañinas también están por las nubes y resulta casi imposible respirar ya que en algunas zonas es comparable con fumarse medio cigarro cada día. Pasear por algunas localidades de Gijón también equivale a fumarse medio cigarro.

La contaminación atmosférica está estrechamente relacionada con el mismo tipo de mutaciones del ADN que se asocian al tabaquismo, unas alteraciones que los científicos han hallado en mayor medida en personas no fumadoras con cáncer de pulmón, concluyendo que la polución es una de las causas de desarrollo de la enfermedad en esta población.

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El consumo de tabaco disminuye en muchas partes del mundo, pero las estadísticas globales sobre el cáncer alertan de un aumento de casos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. Esta preocupante tendencia fue la que desencadenó el inicio del proyecto, que ha recopilado datos de no fumadores de todo el mundo y utiliza la genómica para rastrear las exposiciones que podrían estar detrás.

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Secuenciando el genoma completo de 871 pacientes no fumadores, los investigadores identificaron distintos patrones de mutaciones del ADN, conocidos como firmas mutacionales, relacionados con exposiciones ambientales pasadas. Estos datos los combinaron con estimaciones de la contaminación atmosférica de cada una de las regiones en las que vivían los participantes del estudio.

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Así, descubrieron que aquellos que vivían en entornos más contaminados presentaban un número significativamente mayor de mutaciones en sus tumores de pulmón. De hecho, estas personas presentaban 3,9 veces más mutaciones relacionadas con el tabaquismo y un 76 por ciento más de mutaciones relacionadas con el envejecimiento.

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Esto no significa que la contaminación provoque una "firma mutacional de contaminación atmosférica" única 'per se', sino que aumenta el número total de mutaciones, según ha explicado el investigador Marcos Díaz-Gay, uno de los primeros firmantes del estudio y jefe del nuevo Grupo de Genómica Digital del CNIO.

Los investigadores también observaron que cuanta más expuesta estaba una persona a la contaminación del aire, más mutaciones había en su cáncer de pulmón. También presentaban telómeros más cortos -los capuchones protectores de los extremos de los cromosomas-, un signo de envejecimiento celular acelerado.