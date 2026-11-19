Candela Hornero Madrid, 19 NOV 2026 - 11:35h.

El cáncer que sufrió hace 19 años ha reaparecido y ha comenzado un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia

Manuel, siete años sin linfoma no Hodgkin gracias a la terapia CAR-T: "Me salvó la vida. Debería ser un tratamiento de primera línea"

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David Serrato, marido de Irene Villa, revelaba hace unos días el motivo por el que ha estado ingresado en un hospital de Soria desde principios del pasado mes de octubre: la reaparición de un cáncer que ya padeció hace 19 años, en 2007.

"Desde finales de junio, mi vida comenzó a cambiar. Meses de dolores, incertidumbre y pruebas hasta descubrir que el linfoma que sufrí en 2007 ha regresado, esta vez con más fuerza", explicaba en un post de Instagram. El marido de Irene Villa ha sido de nuevo diagnosticado de un linfoma no Hodgkin a sus 50 años y ya ha iniciado un tratamiento que combina quimioterapia e inmunoterapia.

Pero ¿qué es exactamente este tipo de cáncer y en qué se diferencia del linfoma de Hodgkin? Los linfomas son un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, una parte fundamental del sistema inmunitario. Se producen cuando los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos encargados de defender al organismo frente a infecciones y enfermedades, comienzan a crecer y multiplicarse de forma descontrolada.

¿Qué diferencia hay entre el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin?

Los linfomas se clasifican principalmente en dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Se diferencian dependiendo del linfocito específico al que afecte.

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Tal y como explican desde Mayo Clinic, el linfoma de Hodgkin suele originarse en los linfocitos B y se caracteriza por la presencia de unas células anormales específicas conocidas como células de Reed-Sternberg. Por su parte, los linfomas no Hodgkin constituyen un grupo mucho más amplio y diverso de enfermedades que pueden desarrollarse a partir de los linfocitos B, los linfocitos T o las células citolíticas naturales (NK) y no presenta células de Reed-Sternberg.

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El linfoma de Hodgkin se divide en dos grupos principales (con 4 subtipos clásicos), mientras que el linfoma no Hodgkin abarca más de 60 subtipos distintos. Son enfermedades muy diferentes entre sí, con distintos comportamientos biológicos, tratamientos y pronósticos. Por ello, no es posible establecer una evolución común para todas las personas diagnosticadas de un linfoma no Hodgkin.

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¿Cuáles son sus causas y síntomas?

En la mayoría de los casos no se conoce la causa exacta que provoca la aparición de un linfoma. Sin embargo, existen algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo. Entre ellos se encuentran la edad, el sexo masculino y determinadas alteraciones del sistema inmunitario. También se han relacionado algunas infecciones, como el virus de Epstein-Barr o la bacteria Helicobacter pylori, con determinados subtipos de linfoma.

En cuanto a los síntomas, uno de los más característicos es la inflamación de los ganglios linfáticos, que puede aparecer en el cuello, las axilas o las ingles y, generalmente, no produce dolor.

También pueden presentarse fiebre sin causa aparente, sudores nocturnos intensos, pérdida de peso involuntaria, cansancio persistente y, en algunos casos, dificultad para respirar. La aparición de estos síntomas no implica necesariamente que exista un linfoma, ya que pueden estar relacionados con otras enfermedades.

¿Cuántos casos se diagnostican en España?

Los linfomas no Hodgkin se encuentran entre los tumores hematológicos más frecuentes en nuestro país. Según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se estima que durante este año se diagnosticarán 12.201 nuevos casos de linfoma no Hodgkin y 1.792 de linfoma de Hodgkin.

¿Qué tratamientos existen y cuál es su pronóstico?

El tratamiento de los linfomas ha experimentado una profunda transformación durante las últimas décadas. La quimioterapia y los anticuerpos monoclonales han sido algunas de las principales herramientas terapéuticas, a las que se han incorporado progresivamente nuevos tratamientos, como los anticuerpos conjugados, los inhibidores de BTK, los anticuerpos biespecíficos y las terapias CAR-T.

Según recoge la SEOM, estos avances permiten seleccionar estrategias cada vez más adaptadas al subtipo de linfoma y a las características de cada paciente. Además, han contribuido a mejorar de forma significativa el pronóstico de estas enfermedades.

La supervivencia, no obstante, varía considerablemente en función del tipo de linfoma y de otros factores relacionados con cada paciente. Según los datos de REDECAN, en las personas diagnosticadas entre 2013 y 2017, la supervivencia neta estandarizada a cinco años fue del 85,5% en el linfoma de Hodgkin y del 68,8% en los linfomas no Hodgkin.