La periodista y escritora ha explicado a la web de Informativos Telecinco cómo se encuentra su esposo tras su ingreso hospitalario a principios del pasado mes de octubre

Irene Villa, 35 años después del atentado de ETA contra ella y su madre: "Vamos a celebrar ese tiempo de vida extra"

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Irene Villa atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La periodista ha reconocido que se encuentra "bastante hundida" ante la delicada situación médica que está viviendo su marido, David Serrato, cuyo estado de salud no ha evolucionado como esperaban. Así lo ha revelado a la web de Informativos Telecinco.

La escritora ha actualizado a este medio cómo se encuentra su esposo, que lleva meses sufriendo dolores sin conocer el motivo, y ha compartido la angustia que ambos están viviendo durante este proceso, el cual se está prolongando mucho más de lo que imaginaban.

"Aún estamos a la espera de los resultados de la biopsia, pero no está bien. Sigue con ganglios inflamados en distintas zonas del tórax y mucho dolor. Deseando que empiece ya un tratamiento efectivo. Está siendo eterno", nos ha explicado, dejando entrever el desgaste emocional que está suponiendo esta espera. Sobre todo porque, pese al tiempo transcurrido, todavía no han podido comenzar el tratamiento que necesita.

Conseguir un tratamiento eficaz

La situación se remonta al pasado 6 de octubre, cuando ingresó en el Hospital Santa Bárbara de Soria y los médicos detectaron que algo no iba bien. Desde entonces, continúa hospitalizado y el matrimonio ha tenido que hacer frente a distintas complicaciones.

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Tal y como ha confesado la deportista de esquí alpino adaptado, Serrato ha sufrido "trombos y una embolia pulmonar", llegando a poner en peligro la vida de su marido. "Casi me dejan viuda, aún no tiene tratamiento", se ha lamentado.

La incertidumbre continúa siendo una de las partes más duras de este proceso. A la espera de conocer los resultados, David sigue padeciendo fuertes dolores mientras Irene desea que los médicos puedan iniciar cuanto antes un tratamiento eficaz. "Todo está siendo extremadamente lento", ha indicado.

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A pesar de encontrarse anímicamente muy afectada, Villa también ha querido destacar la actitud con la que su marido está afrontando esta situación. Una fortaleza que se ha convertido en uno de sus principales apoyos. "Pero él me da fuerza porque su actitud es alucinante. Dice que siente mucho amor a su alrededor y que va a salir de esta", nos ha contado.

Un proceso médico que obligó a Irene Villa a paralizar sus proyectos

La noticia llega apenas unas semanas después de que Irene Villa hablase por primera vez de la situación que estaba atravesando su marido. El pasado 17 de octubre, con motivo del 35º aniversario del atentado de ETA en el que perdió las dos piernas y tres dedos de una mano cuando era una niña, ya la web de Informativos Telecinco conversó con ella para conocer cómo se encontraba y cuáles eran sus próximos compromisos profesionales.

Fue entonces cuando explicó que su prioridad había cambiado por completo y que había decidido dejar en un segundo plano sus proyectos para permanecer junto a David en Soria, donde estaba atravesando un proceso médico.

"Mi mayor proyecto es la educación y felicidad de mis tres hijos y ahora mi prioridad es acompañar a mi marido que está pasando un proceso médico en Soria y no me separo de él", manifestó entonces.

Según ha aseverado también en sus redes sociales, la pareja tenía previsto realizar su quinto Camino de Santiago juntos, pero los problemas de salud de David les obligaron a cambiar sus planes.

Ahora, Serrato continúa a la espera de encontrar la manera de seguir adelante, recibir un diagnóstico y conseguir un tratamiento que le permita superar este bache de salud.