Sabrina Bahsoon, influencer de Malasia, pasó dos meses en psiquiatría por error: tenía una encefalitis ligada a tumores ováricos

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Sabrina Bahsoon se convirtió en un fenómeno internacional gracias a sus vídeos bailando y haciendo playback en el metro de Londres. La influencer malasia, de 26 años, conocida en las redes sociales como 'la chica del metro', llegó a reunir más de 900.000 seguidores, firmó contratos publicitarios con importantes marcas y comenzó a desarrollar una carrera musical. Sin embargo, en marzo de 2026 su vida dio un giro radical cuando empezó a mostrar un comportamiento completamente distinto al habitual.

Sus episodios de violencia, confusión y alteraciones de conducta hicieron que fuera ingresada en una unidad psiquiátrica, donde recibió tratamiento para un supuesto trastorno psicótico. Pasó dos meses en el centro hasta que, gracias a la insistencia de su familia y a nuevas pruebas médicas, descubrieron que el origen de lo que le ocurría era una enfermedad autoinmune poco frecuente, relacionada con unos tumores en los ovarios. Después de ser operada y recibir tratamiento, Bahsoon ha decidido contar su experiencia para reclamar cambios en la atención a las personas que presentan síntomas psicóticos.

Un cambio de comportamiento que alarmó a su familia

Los primeros síntomas aparecieron después de que Sabrina grabara un vídeo en el metro junto al grupo de chicas Flo. Aquella noche empezó a gritar y llorar, y sus conversaciones comenzaron a ser cada vez más incoherentes. Al día siguiente rompió con su pareja, una decisión tan inesperada que sus hermanas acudieron a comprobar cómo se encontraba. La joven asegura que no se reconocía en aquel comportamiento y que su estado empeoró rápidamente.

La situación llegó a ser especialmente preocupante por la violencia que ejercía contra sí misma y los vídeos sin sentido que publicaba en sus redes sociales. Sus hermanas decidieron llamar a una ambulancia después de escucharla hablar de hacerse daño. "Normalmente soy una persona muy relajada, quizás ansiosa a veces, pero la forma en la que hablaba de hacerme daño, la forma en la que gritaba y la violencia que ejercía eran totalmente inusuales en mí", explicó a la 'BBC'.

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En un primer momento, los médicos de urgencias consideraron que aquellos síntomas podían estar relacionados con el estrés y la falta de sueño. Le dieron el alta con medicación para dormir, pero su estado volvió a empeorar. Bahsoon comenzó a destrozar objetos en casa y habló de estar experimentando alucinaciones. Finalmente, la Policía tuvo que trasladarla al hospital.

Una vez allí, fue ingresada en una unidad de salud mental y recibió medicamentos antipsicóticos. La influencer recuerda aquella etapa como un periodo especialmente duro, en el que pasó de tener una gran energía a quedarse prácticamente sin capacidad para desenvolverse. "Dejé de comer, de beber. No podía hablar bien", relató. Conserva recuerdos muy vagos de aquellos días y asegura que ver después los vídeos que grabó su familia durante sus crisis ha sido "desgarrador".

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Una encefalitis provocada por tumores en los ovarios

Dos meses después de su ingreso llegó el diagnóstico que permitió entender qué le estaba sucediendo. Sabrina Bahsoon padecía encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, una enfermedad autoinmune poco frecuente que provoca una inflamación del cerebro. En lugar de tratarse de un trastorno psiquiátrico, sus síntomas estaban relacionados con una respuesta anómala del sistema inmunitario, que genera anticuerpos capaces de atacar los receptores NMDA del cerebro.

En su caso, la enfermedad estaba asociada a unos tumores en los ovarios conocidos como teratomas, que desencadenaron esa respuesta autoinmune. La encefalitis puede provocar cambios bruscos de personalidad y comportamiento, además de confusión, pérdida de memoria o convulsiones. Por eso, en ocasiones, sus primeras manifestaciones pueden confundirse con un episodio psicótico, como ocurrió con la creadora de contenido.

En junio, Bahsoon fue intervenida para extirpar los tumores y recibió tratamiento inmunoterápico para combatir la enfermedad. La operación supuso un cambio drástico en su estado. Según contó, pasó de encontrarse completamente alterada a ser capaz de comprender mejor lo que sucedía a su alrededor. Desde entonces ha documentado parte de su proceso de recuperación, incluida la intervención, y ha explicado a sus seguidores cómo ha afrontado la enfermedad.

La influencer se recupera actualmente en Malasia, su país natal, y también recibe terapia para superar el trauma que le dejó aquella experiencia. Asegura sentirse afortunada porque los médicos le han trasladado que forma parte del pequeño porcentaje de pacientes de los que esperan una recuperación completa. Desde que compartió públicamente su historia en octubre, quiere aprovechar su repercusión para concienciar sobre esta enfermedad y pedir que se investiguen mejor los síntomas antes de atribuirlos directamente a un problema de salud mental. "Quiero que se reforme la forma en la que los hospitales tratan a los pacientes psicóticos o a los pacientes que presentan síntomas psicóticos", afirmó a la BBC. También lamentó que, en su caso, se diera por hecho que era una paciente psicótica sin realizar antes más investigaciones.