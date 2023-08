Grabar una conversación sin permiso puede ser delito

La proliferación de los teléfonos móviles inteligentes ha provocado que cada persona lleve encima una grabadora y una cámara en todo momento. De este modo no solo pueden crear contenidos, sino también obtener audios y vídeos que no siempre cuentan con el beneplácito de quienes aparecen en ellos. De hecho, en el caso de grabar una conversación , incluso se podría incurrir en un delito con pena de cárcel.

Solo hay una opción en la que no es delito grabar una conversación sin el permiso de quienes aparecen en ella: cuando la persona que la realiza participa en la misma. En ese caso, aunque no se lo comunique a sus interlocutores estaría realizando algo que no es considerado ilegal –aunque pueda no resultar ético–.