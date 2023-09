Las palabras de Irene Montero en solidaridad con una reportera de Cuatro a la que tocaron el culo en directo: "Es violencia sexual"

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha salido al paso de unos hechos que han ocurrido en pleno directo del programa de Cuatro, En boca de todos. Isa Balado , reportera del programa estaba haciendo un reportaje en directo cuando un hombre que pasaba por la calle le ha tocado el culo . La ministra ha salido al paso de los hechos señalando que lo que hasta ahora era normal ya no lo es. Y que con un Se acabó era hora de garantizar el derecho a la libertad sexual de las mujeres porque "los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad", ha señalado Montero en redes sociales. El joven ha sido detenido ya por la Policía Nacional.

El aludido balbucea una respuesta e intenta darle la mano para disculparse, pero ella rechaza el gesto y le dice que "me gustaría que me dejaras trabajar". El hombre añade que "no te he querido tocar el culo", a lo que el presentador no puede contenerse y suelta un contundente "este tío es imbécil".