Los vecinos de Mocejón, tras la detención del asesino de Mateo: “No le poníamos cara, no salía mucho de su casa”

“ No se lo esperaba nadie ”. “Que sea de aquí mismo nos ha impactado a todos más”, dicen hoy los vecinos, que con la detención respiran un poco más aliviados al respecto de que pudieran producirse otros ataques.

El detenido es un joven al que, no obstante, pocos conocían en el pueblo: “No le poníamos cara porque ese chico sí que tenía aquí familia, pero no salía mucho de su casa”, cuentan.