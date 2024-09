Canarias amenaza el Gobierno con retirarle su apoyo ante el temor que lleguen a las islas más de 50.000 migrantes este año

En este contexto, Clavijo, que es líder de Coalición Canaria también, ha dicho que su grupo no está satisfecho con el cumplimiento de la 'agenda canaria' y existe un debate interno en el partido sobre qué hacer si no se cumple en los términos pactados.

Eso sí, el presidente canario ha precisado que "eso no tiene nada que ver" con la situación que se está abordando actualmente con el Gobierno para alcanzar un acuerdo y reformar la Ley de Extranjería para certificar el traslado de los menores extranjeros no acompañados que están en las islas.

Al hilo, el presidente canario ha dicho que "no se explica" que el Gobierno no negocie con el PP, sugiriendo que no le interesan los menores no acompañados, sino la "batalla política" y acusar al PP de arrimarse a la derecha.