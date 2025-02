“Te bebes una Coca-Cola, tiras la botella al cubo de basura, sacas los cubos en día de recogida y te olvidas, aunque la botella no desaparece. Desde el momento en que el camión de la basura se aleja, tus sobras pasan a ser propiedad de la industria de los residuos, una enorme empresa mundial dispuesta a sacarle hasta el último centavo de valor a lo que queda”. Así de claro y contundente es el periodista británico Oliver-Franklin-Wallis, cuyo best-seller, ‘Vertedero’, está siendo uno de los libros sobre medioambiente más trascendentales de los últimos años. Fue nombrado Libro de la Semana de Radio 4 de la BBC y uno de los Mejores Libros de 2023 de The New Yorker. Como periodista, ha sido galardonado con el premio al Escritor freelance del año, de los premios The Freelance Writing Awards en 2021 y el premio al Escritor de medio impreso del año de 2017 otorgado por la Sociedad Británica de Editores de Revistas.