El 20 de febrero de 2020, poco antes del confinamiento en España por la pandemia de covid19, Diana se desplazó desde la Ciudad Condal hasta la capital española y no se supo nada más de ella. Desde entonces, SOS Desaparecidos ha mantenido hasta la fecha una alerta de búsqueda activa en su base de datos y pide colaboración ciudadana para tratar de resolver el caso .

Los familiares de Diana ya manifestaron hace varios años que no creen que se trate de una fuga voluntaria. No obstante, se desconocen las circunstancias en las que se perdió la pista de la mujer de origen hondureño. Eso sí, hay un dato llamativo en este sentido. Diana es madre de una niña pequeña, que se encuentra en su país natal, y solía contactar a diario con ella. Sin embargo, tras su desaparición, el teléfono móvil de la madre dejó de emitir señal y no volvió a llamar ni a su hija ni a sus seres queridos.