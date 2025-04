El peluquero ha sido galardonado con el premio Best International Men’s Collection en los International Hairdressing Awards 2025

Daniel Gallego es valenciano, empezó en el mundo de la peluquería desde que era un niño y ya cosecha numerosos premios

El peluquero valenciano Daniel Gallego ha sido galardonado con el premio Best International Men’s Collection en los International Hairdressing Awards 2025, los 'Oscar' del mundo de la peluquería.

Gallego, con una trayectoria que incluye títulos como el International Visionary Awards, Campeón de España de Peluquería Masculina y Mejor Barbero Español del Año 2022, suma ahora este prestigioso reconocimiento a su carrera. Desde la web de Informativos Telecinco nos hemos puesto en contacto con él.

Pregunta: ¿Cómo te sientes tras ganar este premio?

Respuesta: Yo que soy un chico de Valencia muy sencillo, y ver que he ganado un campeonato del mundo ha sido increíble, además sin esperármelo. Uno siempre tiene la esperanza, pero este año se habían presentado 500 colecciones de 30 países del mundo, y era muy difícil. Hace un mes dijeron los finalistas y éramos un chico de Praga, otro valenciano y yo. Era muy complicado, veía posibilidades, pero no me lo esperaba. Cuando nos lo contaron, estábamos en una nube.

P: ¿Cuál crees que es el secreto para haberte convertido en el mejor peluquero masculino del mundo?

R: No hay secreto, y si lo hay es muy fácil: trabajo y esfuerzo. Mi padre era peluquero y yo desde pequeño empecé a trabajar con él, y me decía que me lo currara. Después entré en el mundo de la competición y eso fue lo que me llamó la atención. Pero para mí no hay truco, simplemente competir, trabajar y seguir trabajando. Es muy bonito ganar, pero cuando gana uno pierden unos cuantos antes. Hay que tener mucha constancia y ver las derrotas como una forma de aprendizaje.

P: ¿Cuándo y por qué decidiste adentrarte en el competitivo mundo de la peluquería?

R: Yo empecé de peluquero muy joven ayudando a mi padre, que quiso que mis hermanos y yo pasáramos por la peluquería para que tuviéramos nociones de ello por si más adelante no funcionaba lo que quisiéramos hacer. Que tuviéramos una alternativa. Yo era el hijo pequeño y creo que puso más energía y supo sacarme jugo. Con 13 años yo ya hice mi primer corte de pelo sin correcciones de mi padre. Poco a poco empecé en el mundo de la competición y eso fue lo que hizo que me reafirmara sobre que iba en la dirección correcta. Ha sido la herramienta que me ha hecho evolucionar e ir creciendo.

P: ¿Alguna vez imaginaste que llegarías hasta aquí cuando empezaste?

R: ¡Nunca! En absoluto. Mi idea era ir mejorando con humildad, esfuerzo y trabajo. Sí que es cierto que cada vez iba consiguiendo más cosas, no es algo que ha pasado de un día para otro. Cada vez el nivel es más alto y vas consiguiendo objetivos, pero nunca hubiera pensado que hubiera conseguido este reconocimiento, uno de los más importantes del mundo.

P: Supongo que estos reconocimientos también te han abierto una puerta a darte a conocer. ¿Ha recurrido a tus manos algún famoso?

R: Sí, hay que tener en cuenta que estamos en Valencia y no en Madrid, y eso es un hándicap. Tenemos a un gran actor que se llama Dani Tatay. También ha venido para hacerse la barba el humorista Goyo Jiménez, futbolistas como José Luis Morales, del Levante, y políticos de diferentes partidos que no podemos decir nombres.

P: ¿Qué te hace diferente del resto de peluqueros?

R: No sé si soy diferente, pero soy una persona muy cabezota, que si he conseguido todo esto es por insistir y trabajar. También intento trabajar bajo la perfección. No solo es importante el buen corte, sino también el servicio que le des al cliente, el trato... Además, siempre me he considerado una persona que se rige por las modas, que hace tendencias y trabajos súper actuales, pero que siempre con un punto elegante. Por ejemplo, puede ser un corte rapado pero con elegancia. Siempre hemos trabajado en esa línea.

P: ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de sumergirse en este mundo?

R: Que deben ser profesionales completos. Cuando empezamos, tratamos de mejorar lo que más nos gusta, pero es mas interesante ser un profesional con una buena base de estudio. Es imposible que con un trabajo de seis meses se consiga ser profesional. Hace falta estudio, tiempo y una buena base de aprendizaje, aunque sea más costoso. Lo importante es no intentar las cosas en poco tiempo. Yo sé que ahora con las redes sociales todo tiene que ser ya, dinámico y rápido, pero en este caso el truco es empezar con paciencia, con trabajo y dotarse de conocimiento para ser un profesional lo más amplio posible.

