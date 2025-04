¿Qué es la obligación legal de alimentos entre parientes y con quién debe cumplirse?

Si bien el Tribunal Constitucional puso el año pasado límites a los padres que ocultan sus bienes para no pagar la pensión a sus hijos , el derecho alimentario en el ámbito jurídico es la facultad que tiene una persona, denominada alimentista, para exigir a otra, llamada alimentante, lo necesario para subsistir .

La relación jurídica de los alimentos entre parientes está regulada por el Código Civil , en los artículos del 142 al 153. Esta figura implica una obligación legal de atender las necesidades vitales que el cónyuge u otros familiares próximos no puedan satisfacer por sí mismos. Se considera alimentos todo lo indispensable para el sustento, es decir, no sólo la comida, también habitación, vestido y asistencia médica .

Del mismo modo, comprende la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Además, se incluyen los gastos de embarazo y parto si no están cubiertos de otro modo, apuntan desde ElDerecho.com.