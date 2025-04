Así lo ha hecho después de que un jurado popular le declarara culpable, con la atenuante de confesión que había solicitado la defensa. No se había apreciado, no obstante, ninguna de las otras dos atenuantes solicitadas; obcecación y reparación del daño. La Fiscalía pedía 18 años de cárcel y la acusación particular, ejercida por Eloy Fernández, 20 años.