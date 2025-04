Bomberos de toda España se unen para no participar en trabajos de desahucios

"Salvamos personas" , ese es el lema de 'Bomberx contra los Desahucios', una nueva plataforma de bomberos de toda España que se han unido para que el colectivo no participe más en desahucios .

Mariano, un albañil de Vallecas de 56 años, sin ingresos, enfermo y sin alternativa habitacional, finalmente fue desahuciado de la vivienda en la que nació pese al apoyo vecinal. La casa pertenece a una familia aristócrata de grandes tenedores y el pago de una renta antigua no les satisfacía. Las imágenes de los agentes entrando por la ventana para echar a un hombre asustado conmovió más de una conciencia.

"No es nuestro trabajo" , responden desde la asociación a la pregunta de la razón a su negativa. “A pesar de los malabares legales que puedan intentar llevar a cabo para convencernos de lo contrario, los cuerpos de bomberos nos dedicamos al salvamento y rescate de personas, animales y bienes. Siempre por ese orden. Y en un desahucio nadie está en peligro.”

Por último, está el aspecto ético , explican. Se sienten utilizados por el interés de unos pocos, pero aseguran que no están dispuestos a ello. Califican de "aberración" el hecho de que se estén "destinando recursos públicos como Bomberos para velar por intereses económicos y la codicia de unos pocos dejando desprotegida al resto de la población".

La orden de participar en desahucio puede venir de varios frentes que no dejan muy clara su función, "puede ser un requerimiento judicial, el cual tampoco especifica que función has de llevar a cabo, sino que estemos presentes". También puede ser a través de un requerimiento policial directamente "para solicitar apoyo técnico o logístico en alguna tarea en concreto”. En este último caso, "no tiene ningún sentido ya que la Policía tiene medios propios similares a los nuestros, pero con la participación de Bomberos camufla en cierta manera el dejar a una familia en la calle como si hubiera alguien en peligro y se les estuviera ayudando".