"Yo lo tengo clarísimo. Tomás Gimeno murió ese mismo día. No tengo ningún dato que me lleve a pensar lo contrario, ni nadie de la policía. Nunca me han insinuado nada en este sentido. Yo siempre me voy a lo que es la 'navaja de Ockham', lo de la respuesta más lógica es la que es. Murieron los tres. No hay más", señala al portal web de Informativos Telecinco el también director de Falcon Technology, que explica los motivos de por qué no se buscó más a la pequeña Anna a posteriori.