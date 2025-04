La Red Eléctrica ha comunicado que, en concreto, se tardará entre seis y diez horas en reactivar el suministro, por lo que las familias se preparan para un tarde noche sin vitrocerámica, sin wifi, sin calderas y sin nevera. Aquellos afortunados que tengan placas solares en los techos de sus hogares, particulares o colectivos, habrán notado que aún tienen electricidad residual, pero este privilegio no durará mucho. Energéticas como Sunnova recuerdan que, si no están conectadas a una batería independiente, las placas solares no tienen autonomía: