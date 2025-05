El programa vuelve a hablar, en exclusiva, con la supuesta novia de Ana Julia

Ella continúa negando que mantuviesen relaciones íntimas en los vis a vis

Las sorprendentes declaraciones de la 'novia' de Ana Julia Quezada: "Yo vi otra cara, si no fuera por el crimen que cometió, hubiera pensado que es buena"

'El programa de Ana Rosa' ha vuelto a hablar, en exclusiva, con la supuesta novia de Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel. El pasado jueves, el programa emitió parte de la conversación que la reportera mantuvo con ella, pero ahora ella da muchos más datos.

Pese a que la joven de 29 años ha negado las relaciones íntimas con Ana Julia, en su declaración del 3 de agosto de 2024 ante la Guardia Civil, sí que admitió que las tenían. Además, revela que no ha tenido contacto con Ana Julia y afirma que no le gusta que la relación haya salido a la luz: ''A mi me hubiera gustado que hubiera seguido todo como hace tres años que no salía nada''.

María Vicente, la reportera del programa que ha hablado con la supuesta novia de Ana Julia desgrana la información que ha recibido de ella durante estos días: ''Vive con sus padres en un pueblo de unos 6.000 habitantes y ese es el motivo por el que ella no ha querido dar la cara para dar explicaciones, porque tiene miedo a la reacción de las personas que la conocen porque dice que es un pueblo muy pequeño''.

La reportera explica que habló cara a cara con ella en la puerta de su casa, donde le habló de los aspectos de astrología y afirma que le enseñó su carta astral: ''Me aseguró que ella se pone en contacto con Ana Julia Quezada porque entenderla y comprenderla''.

Así se conocieron Ana Julia Quezada y su supuesta novia

''Le manda una carta en el año 2020, Ana Julia empieza a contestarla y en el 2022 la relación va mejorando y ella de desplaza una vez al mes hasta la cárcel de Brieva para mantener vis a vis con Ana Julia Quezada. La última vez que tuvo contacto fue hace dos meses'', explica María Vicente.

El programa le ha preguntado a la supuesta novia de Ana Julia Quezada sobre cómo comenzó su relación y ella se ha explayado: ''Solo era por investigar. Relación sentimental no había. Íntimo no. Bueno, aunque era vis a vis, pero no había nada íntimo''

''Quería investigar más sobre el caso y todo'', vuelve a repetir, y explica cómo eran los encuentros: ''Solamente hablar y ya está. Creo que todo el mundo puede cambiar. Eso es lo que me llevó a investigar. Quería comprender todo mejor'', cuenta.