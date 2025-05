Tras una brutal agresión en Zamora, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con la víctima, que explica cómo está viviendo la situación

Un hombre ha sido atacado en el portal de su casa en Zaragoza. Estuvo cuatro horas secuestrado seminconsciente y sobre un charco de sangre y, mientras que los ladrones lo destrozaban todo, el hombre consiguió llegar al centro de salud con varias costillas rotas, una brecha y dolor en el pecho.

Le robaron 900 euros, un reloj y un móvil. Los ladrones viven en un edificio okupado al lado y la víctima se cruza con ellos todos los días. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con la víctima, que explica cómo está viviendo la situación: "A mí me produce ataques de ansiedad y ataques de pánico, he pedido una orden judicial y el juez me la denegó, entonces los tengo que ver por la calle. Hay unos edificios okupados que el Ayuntamiento dice que va a cerrar pero llevan muchos años".

El hombre recordaba cómo los okupas le golpearon con el mango de un cuchillo: "En la ceja tuve cinco centímetros de apertura, en la mandíbula una fisura, cuatro costillas rotas y la rodilla la tuve mucho tiempo mal pensando que era el menisco pero era que tenía las rodillas hinchadas".

Lo más sorprendente es que mientras él estaba atado y sangrando, sus agresores estaban celebrando lo sucedido: "Estaban en mi casa de fiesta metiéndose rayas, bebiendo alcohol, tirando el vino por el suelo y por las paredes".

"Se metieron en el edificio para meterse un par de rayas y pensaron que los estaba viendo"

La víctima cree que sus agresores lo eligieron al azar: "Venían de hacer unos robos durante toda la noche en el barrio. Estos chicos, según me han comentado amigos policías nacionales, se dedican a ser chaperos y habían estado en casa de un vecino en la calle paralela. Se metieron en el edificio para meterse un par de rayas y pensaron que los estaba viendo, que iba a llamar a la policía y me tocó a mí".

Al agredido le han denegado la orden judicial, pero no sabe la razón: "Yo pedí la orden de alejamiento justo cuando los habían detenido, a los dos días los sacaron a la calle, la volví a pedir y me la han denegado otra vez. Hace 20 días cogí un abogado y estamos a la espera para que me llamen a testificar", comentaba la víctima.

En cuanto al botín del robo, dice que a uno de los agresores le pillaron con el reloj robado que vale "900 euros" y aún no sabe nada de él, al igual que el móvil que le ha desaparecido: "Aún no me lo han devuelto".