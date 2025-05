Los padres de los cuatro jóvenes que fallecieron en un accidente de tráfico en Lunada, lucharán para que el puerto sea "seguro"

Los padres de uno de los jóvenes fallecidos en el accidente de Lunada, Cantabria, logran más de 29.000 firmas para que instalen un quitamiedos

Los padres de los cuatro jóvenes madrileños que fallecieron el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico en la vertiente cántabra de Lunada no van a dejar de luchar hasta que este puerto sea "seguro" para que no se repita la "tragedia".

"No queremos nada más. Que no vuelva a ocurrir una tragedia como la de ese día", ha expresado este martes Félix Moreno, padre de Izan, una de las víctimas, en declaraciones a los medios a las puertas de la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria previas al registro de las cerca de 55.000 firmas recogidas en la plataforma change.org para instalar quitamiedos en este punto de la carretera autonómica CA-643.

Acompañado de la madre de su hijo, Sonia García, y de la de Afra, otra de las fallecidas, junto a Ana y Juan Ramón, todos de entre 20 y 21 años, han depositado las rúbricas recabadas en apenas tres semanas en el Registro del departamento que dirige Roberto Media, con quien se reunirán esta tarde, a partir de las 16.30 horas.

Las palabras de uno de los padres sobre el accidente

Tras dejar las firmas logradas hasta ahora -y que han traído en dos cajas-, se han dirigido a la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria para entrevistarse con su responsable, Eugenia Gómez de Diego.

El padre de Izan ha indicado a los periodistas que están "destrozados por esta tragedia", que tuvo lugar el 15 de marzo por la noche y que supuso "la pérdida de cuatro vidas tan jóvenes": la de su hijo y sus amigos, con los que venía de Madrid a Cantabria para celebrar su cumpleaños en una cabaña en San Roque de Riomiera.

En total, se desplazaron desde la capital ocho chicos en dos coches, uno de los cuales se salió de la vía cuando circulaba por la parte cántabra del puerto de Lunada, cerca del límite con Burgos, y se despeñó por una ladera de unos 400 metros, falleciendo sus cuatro ocupantes cuando apenas faltaban 15 minutos para llegar a la casa rural.

Piden que la carretera disponga de más medidas de seguridad

Casi dos meses después del siniestro, el 7 de mayo, la madre de Izan inició la recogida de firmas en change.org, impulsada también por el padre de este chico, y con la que además de la colocación de guardarraíles piden que esta carretera "tan peligrosa esté mejor señalizada, se cierre en caso de climatología adversa y pase a ser de una sola dirección".

En este sentido, Moreno ha aclarado que la iniciativa para conseguir firmas "no se cierra" con el registro de las recabadas hasta ahora, sino que se van a seguir recopilando para conseguir mejorar la seguridad del puerto de Lunada. "Hasta que esto no se vea en un papel escrito no vamos a parar", ha advertido el padre de Izan, antes de indicar que van a aprovechar el encuentro con el consejero cántabro para trasladarle en primera persona sus reivindicaciones.

En concreto, que "si existe alguna irregularidad" en la carretera, "lo primero" que piden es que se pongan las medidas de seguridad "necesarias para que no se vuelva a despeñar un coche por este puerto". Reclaman así, como han insistido, que se coloquen guardarraíles o protecciones laterales para "evitar la tragedia que ocurrió con los niños".