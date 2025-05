Nuria Morán 30 MAY 2025 - 13:58h.

Jesús, excompañero de prisión de Miguel Carcaño: "El cura le daba billetes de 20 euros, algo prohibido en la cárcel"

Miguel Carcaño le contó a su preso sombra que no había matado a Marta del Castillo: "Me dijo que fue su hermano"

Compartir







Eva Casanueva y Antonio del Catillo siguen buscando a su hija Marta después de 16 años en los que el único culpable de su asesinato, Miguel Carcaño, ha dado numerosas versiones tanto sobre lo que habría sucedido aquella noche como del paradero del cuerpo de la joven sevillana.

Ahora, cuando solamente faltan cinco años para que el único procesado por su asesinato salga en libertad, los padres de Marta del Castillo han sufrido un nuevo varapalo al enterarse de que Carcaño habría disfrutado de privilegios en la cárcel.

Después de que 'El Programa de Ana Rosa' hablase con el preso sombra de Miguel Carcaño, que admite no haberle visto con ningún tipo de tecnología dentro de la cárcel pero si confirmó que habría tenido un negocio dentro de Herrera de la Mancha vendiendo ropa, ahora 'Vamos a ver' ha podido hablar con otro compañero del asesino de Marta del Castillo, que nos ha confirmado sus privilegios y nos ha asegurado que es algo habitual en todas las cárceles españolas.

Jesús, excompañero de prisión de Miguel Carcaño: "El cura fue la persona que le buscó el mejor trabajo"

Según Jesús, el preso que ha compartido celda con Miguel, nos ha asegurado que el cura de la cárcel fue el que le buscó el mejor trabajo a Carcaño. Además, asegura que le daba billetes de 20 euros, algo "prohibido en la cárcel".

Este expreso, que ha estado en siete cárceles durante 12 años, también nos ha confirmado que Carcaño traficaba dentro de la cárcel con productos como tabaco y tabletas de proteína.

Tras escuchar los negocios que Carcaño tendría en la cárcel, Joaquín Prat se ha preguntado de dónde saca el dinero para convertirse en una especie de contrabandista si no tiene ningún vínculo familiar y le debe 340.000 euros a los Padres de Marta del Castillo.

Ante la pregunta de Joaquín Prat, Alfonso Egea ha dado la sorprendente solución al misterio: "En la primera cárcel que estuvo Miguel había en la entrada un cacharrito donde puede ir cualquiera, meter los datos del interno y puedes meterle un máximo de unos 30 euros. Iban un montón de niñas a meterle dinero en el peculio a Miguel Carcaño porque sí. Esto puedo decirlo porque me lo ha contado un trabajador de eta cárcel. Carcaño empezaba la semana con cientos de euros en el peculio", ha desvelado el periodista.

Nada más conocer esta información, 'El Programa de Ana Rosa' se ponía en contacto con el excapellán de la prisión, que, aunque ha confirmado que el tiempo que estuvo en Herrera de la Mancha mantuvo una buena relación con Carcaño, ha desmentido la información que nos ha aportado el funcionario: "Lo desmiento absolutamente. Nosotros pasamos por el arco de metal y todo eso. Ustedes unen y suman. Yo estuve allí hace dos años, ya no estoy. Yo no he pasado nada ¡Qué va!

Eva Casanueva y Antonio del Castillo, padres de Marta del Castillo, han estado en 'El Programa de Ana Rosa'

"Sentimos todavía más rabia e impotencia de pensar que esta persona puede tener este tipo de privilegios en la cárcel", ha dicho Eva Casanueva de los presuntos tratos de Miguel Carcaño en prisión. . Sobre si tienen constancia de que se ha abierto una investigación al respecto, el padre de Marta ha dicho: "Dicen que sí. Yo he estado hablando hace un momento con mi abogada y ella va a pedir una investigación y depurar responsabilidades".

Sobre su reunión con Miguel Carcaño en la cárcel, Antonio del Castillo ha contado: "Yo fui con el no por delante. Consigo que me reciba e intento buscar dónde me dijo. Creo que sabe donde está Marta porque la policía me dice que una persona que mata a otra siempre sabe dónde está el cuerpo porque es algo que no puede olvidar".