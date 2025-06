Muere a los 82 años Brian Wilson, líder y fundador de The Beach Boys

La familia de Brian Wilson ha anunciado su fallecimiento a través de un comunicado por redes sociales, el músico sufría un trastorno neurocognitivo diagnosticado en 2024

Brian Wilson fue miembro fundador y vocalista de la famosa banda musical The Beach Boys, compuso y coescribió más de dos docenas de éxitos para el grupo

Brian Wilson, vocalista y fundador el grupo The Beach Boys, ha fallecido a los 82 años. Su familia lo ha confirmado este miércoles con un mensaje a través de sus redes sociales. El artista sufría un trastorno neurocognitivo similar a la demencia que le diagnosticaron en 2024.

"Tenemos el corazón roto al anunciar que nuestro querido padre, Brian Wilson, ha fallecido. No tenemos palabras en este momento", han anunciado en un comunicado en el que han pedido privacidad en estos momentos de duelo.

"Somos conscientes de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo", han añadido en la nota, acompañada de una imagen de Wilson.

Brian Wilson fue la mente detrás del legendario grupo estadounidense The Beach Boys. Reconocido como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, Wilson revolucionó el pop y el rock. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes y derribado fronteras geográficas, culturales y generacionales.

The Beach Boys, surgidos en los años 60, capturaron el espíritu de la cultura californiana con éxitos como “Surfin´ USA”, “God Only Knows” y “Wouldn’t It Be Nice”. El álbum Pet Sounds, liderado por Wilson, considerado por la prensa musical como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.

Más allá de su éxito comercial, Brian Wilson también enfrentó duras batallas mentales, el músico sufrió varios episodios de crisis nerviosas y problemas con las drogas.