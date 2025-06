"Tienes un corazón muy bonito, no tengo duda de que vayas donde vayas vas a triunfar", escribía un alumno a la profesora

María Durán ha pasado los últimos 9 años dando clases en el instituto IES Extremadura en la localidad de Montijo, pero era momento de despedirse de sus alumnos y del centro para volver a casa.

Esta docente tiene sentimientos encontrados, alegría por volver a su hogar, pero también le embarga la tristeza por dejar a gente que le han tratado como a familia.

María ha dejado una huella que perdurará con los años en el instituto y que a muchos alumnos los acompañará por el resto de su vida y es que cuando un profesor marca, lo hace para siempre.

A través de las redes sociales, el instituto publicó un vídeo en el que se muestra el homenaje que le realizaron alumnos y docentes para despedir a María Durán.

Emocionada por la sorpresa María recorre los pasillos del centro lleno de alumnos que aplauden a la profesora. Junto al vídeo publicó un mensaje en forma de agradecimiento por tanto amor.

“Después de 9 años solo tengo palabras de agradecimiento para el IES Extremadura. Me siento tan afortunada y me voy con el corazón lleno de amor, recuerdos y experiencias inolvidables. Gracias a un alumnado fantástico, que a lo largo de todos estos años me ha hecho disfrutar día a día de mi vocación, en cada clase, en cada viaje; de los que he aprendido mucho más de lo que he enseñado y que me llevo para siempre. A mis compañeros y amigos por seguir cada una de mis locuras, por hacer del día a día una rutina maravillosa, por cada desayuno y celebración, por las risa y los llantos… A el equipo directivo por confiar en mí y haberlo hecho todo tan fácil. Y Montijo y todas las familias que me han acogido y transmitido tanto cariño en estos años. GRACIAS, GRACIAS y siempre GRACIAS ❤️‍🩹 El IES Extremadura siempre será parte de mi”

La publicación pronto se llenó de mensajes de alumnos que contaban lo afortunados que habían sido por haberse encontrado con ella.

“Porque desde que entramos en ese instituto tuvimos la suerte de que fueses nuestra primera tutora y ahí empezó todo. Miles de aventuras, experiencias, viajes, risas, visitas porque necesitábamos verte… Tienes un corazón muy bonito, no tengo duda de que vayas donde vayas vas a triunfar, eres muy especial. Gracias por todo, te queremos mucho!!!❤️”, escribía uno de los estudiantes.