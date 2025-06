Rocío Amaro 13 JUN 2025 - 07:00h.

Un profesor de la Universidad de Jaén y su hijo protagonizan un emotivo momento el día de la graduación del joven

JaénHay imágenes a las que no hace falta subir el volumen para escuchar los aplausos o sentir la emoción. Instantes que pueden ser el resultado de un sinfín de historias diferentes que llevarían a un mismo final: el abrazo entre lágrimas de un profesor y un alumno el día de la graduación.

Seguro que esa emoción se repite de manera constante en los escenarios de cientos de salones de actos de centros educativos y universitarios que estos días despiden a sus alumnos, porque detrás quedan años de esfuerzo, de superación, de vivencias y de anécdotas que les acompañaran de por vida.

Por eso nada de extraño tiene la secuencia compartida en redes sociales por Miguel Ángel Lérida, un profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, que emocionado pone la beca verde sobre uno de sus alumnos.

Gracias a ese video se puede comprobar como el joven camina directo y con paso firme hacia el único docente que en ese momento quedaba libre. La fuerza del abrazo es latente, los aplausos se intensifican notablemente y la emoción se desborda: "tuve el inmenso honor de poder colocar la beca y dar la bienvenida a la Fisioterapia, a mi profesión, a mi propio hijo", explica el profesor.

Ser profesor de un hijo en la Universidad

"Los primeros años fueron difíciles, casi lo escondíamos, porque no es fácil entrar en la Universidad y ser hijo de un profesor", relata Miguel Ángel. Su hijo, con quien además de profesión comparte nombre, había decidido estudiar Fisioterapia: “cuando empecé a dar clase allá por el año 2005, mi hijo sólo tenía 2 años, y por la cabeza no se me pasaba, ni de lejos, que 20 años después viviría uno de los momentos más increíbles que he experimentado”.

Porque cuatro años después llegaba el día de la graduación, un momento que unía lo académico con lo personal de forma única. “Ese día estaba invitado como miembro del profesorado, como presidente del Colegio, y como padre. Fue tan emocionante verlo llegar, que los dos rompimos a llorar, al tiempo que muchos de los que allí estaban”.

Nada que esconder

Y de repente esa relación de la que casi renegaban en un principio, se ha convertido en la protagonista del capítulo final. Sin pudor ni vergüenza por mostrar un sentimiento fraternal, ese alumno se agarra a su padre casi sin querer soltarlo, como si el gesto supusiera tener que empezar a caminar solo.

Pero antes de que eso ocurra, el maestro de la carrera y de la vida del joven, le deja una última lección: "haz la vida más fácil y mejor a quien te cruces en tu camino, se buen fisioterapeuta, pero sobre todo, se una buena persona", escribe en la publicación de Instagram que ha sido vista y compartida por miles de personas.

" En ese momento solo era ese padre con la suerte infinita de poder graduar a su hijo", suerte que ambos comparten.

