20 JUN 2025 - 13:24h.

Su mujer estaba de 37 semanas de embarazo y se dio cuenta de que el bebé no se movía: aún así, ella quiso dar a luz al niño

Hace cinco semanas, el tiktoker estadounidense Michael Armstrong, que cuenta con más de un millón de seguidores en la red, celebraba su aniversario de bodas junto a su mujer, Emma. Para conmemorar tan bonita fecha, ella publicó una foto en la que su esposo le daba un beso a su tripa de embarazada, ya en un avanzado estado de gestación. Sin embargo, pocos días después su felicidad se vería totalmente truncada por la pérdida inesperada del bebé que con tanto amor estaban esperando. En la semana 37 del embarazo, cuando, médicamente, el feto ya es compatible con la vida, el corazón del bebé dejó de funcionar y así lo ha comunicado Armstrong en su perfil:

"Es muy doloroso para el corazón compartir que nuestro dulce bebé ha fallecido a las 37 semanas de gestación. Hace tres semanas, mi esposa se despertó y notó que no había movimiento en su vientre. Intuitivamente sintió que algo estaba mal. Un par de horas después, los médicos le hicieron una ecografía y no encontraron latido. Estamos destrozados. Apenas quedaban tres semanas para que diera a luz. En un parto increíblemente difícil de 37 horas, Emma dio a luz. Habíamos elegido esperar hasta el nacimiento para averiguar el género, así que fue una dulce sorpresa entre el dolor conocer a nuestro precioso y hermoso bebé", comienza a decir en el triste post que acompaña con una foto de la diminuta mano de su hijo.

"Mi mujer lo dio a luz sin vida en un parto natural"

En cuanto a las causas por las que éste dejó de respirar dentro del vientre de su madre, esta pareja no ha obtenido respuestas: No había señales de lo que salió mal. Su ecografía, su cuerpo y su placenta se veían bien. Como hemos aprendido, esto simplemente sucede y una de cada tres veces no se descubre ninguna causa. Nuestra devastación es real. Estoy dedicado a cuidar a Emma, que está navegando por un viaje de posparto inimaginable con mucha fuerza. Llamamos a nuestro pequeño Zen Diamond Love. Él es nuestro precioso ángel de la guarda", añade el tiktoker en su doloroso texto.

No había señales de lo que salió mal, su ecografía, su cuerpo y su placenta se veían bien Instagram

Sus palabras están dedicadas, además de al amor que ya le profesaba a su hijo, a su esposa, por la fuerza que está demostrando en un momento vital tan delicado: "Emma llevó a nuestro hijo con tanta gracia, le cantaba cada noche y cada mañana. Ahora tiene que hacer frente al dolor físico y al dolor emocional y lo hace con un coraje inquebrantable. Trajo al mundo a nuestro bebé con devoción y en parto natural, tal y como ella quería. Estoy inspirado por ella. Y todos vosotros, gracias por llevarnos en vuestros corazones", concluye, dando las gracias a todos los vecinos que se han acercado para darles un abrazo o llevarles comida.

En un esfuerzo porque un golpe tan duro trascienda de alguna manera, Michael ha montado un gofoundme para que su mujer pueda componer de verdad esas dulces canciones que le cantaba a su hijo, más las que se le están ocurriendo ahora, como forma de transitar el luto. Su marido dice que tiene "una de las voces más angelicales" que ha escuchado nunca y le brinda todo su apoyo en los temas que se le están ocurriendo sobre el dolor, la muerte, la vida y su hijo, Zen.