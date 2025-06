Samara Calvete, una joven embarazada, falleció el 28 de diciembre por una peritonitis que no le diagnosticaron tras numerosos análisis

La madre de Samara Calvete: "Entré con mi hija y salí sin ella, sin mi nieto y sin ninguna explicación"

La familia de Samara Calvete, una joven de 24 años que estaba embarazada de siete meses, presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Llerena (Badajoz) después de que la joven y el bebé que esperaba murieran en el hospital de Zafra tras haber acudido al hospital de Llerena hasta en ocho ocasiones. Samara falleció por una peritonitis que los médicos no le diagnosticaron en vida, ya que todo lo achacaron a su embarazo.

La madre de Samara, Yolanda Delgado, ha explicado en 'Vamos a ver' que la muerte de su hija no fue una negligencia médica, sino un homicidio por imprudencia grave. Ahora, la familia está inmersa en una batalla legal y reclaman justicia. Repasamos la cronología del caso.

La cronología de la muerte de Samara Calvete

Los problemas de Samara Calvete comenzaron a mediados de octubre de 2024. La joven acudió por primera vez al servicio de Urgencias del Hospital de Llerena, en Badajoz, donde le dijeron que todo se debía a una gastroenteritis y le recetaban paracetamol.

Más tarde, pasadas varias semanas, la joven volvió. Porque Samara llegó a desplazarse a un hospital hasta en ocho ocasiones, sin encontrar una solución. Y su estado empeoraba, pero los médicos no diagnosticaban el problema. Le realizaban análisis y terminaban recetando tratamiento para vómitos y le daban el alta. Miraban el feto y aseguraban que todo estaba correcto.

Tras pasar unos dos meses desde la primera vez que acudió a Urgencias, Samara empeoró gravemente. Y llegó el 28 de diciembre. La joven, como explicó Yolanda en otros medios como 'TV3', le pidió a su madre sobre las 10:00 horas que le llevara al hospital porque estaba "muy malita". Se desplazaron hasta el hospital y le realizaron análisis. Pero, como subraya la progenitora, los médicos no revisaron esos análisis, ya que reflejaban que pasaba algo grave. La joven tenía una infección gravísima (mostraba valores anómalos y alterados de leucocitos y proteína C reactiva), pero tampoco lo vieron. De hecho, volvieron a achacarlo al embarazo.

Samara fue dada de alta después de tres horas, pero tuvo que regresar por la tarde. Tenía muy mala cara y ya no podía orinar. Entonces, los sanitarios decidieron que se sometiera a una ecografía abdominal. Pero, como no había ecógrafos en ese momento, tuvieron que trasladar a la joven en ambulancia 40 kilómetros hasta Zafra. Allí le dijeron que el bebé no tenía latido y, a pesar de ello, no le practicaron un TAC, lo que podría haber salvado su vida.

La joven fue llevada de nuevo hasta el hospital de Llerena y sobre la medianoche fue ingresada. Los médicos procedieron a la inducción del parto (no por cesárea, según la familia) y la joven entró en parada cardiorrespiratoria. La denuncia detalla que el personal sanitario "tardó unos 15 minutos en personarse" y que empezaron a hacerle el "protocolo de parada" cuando vieron que Samara no tenía pulso. 45 minutos después se confirmó su fallecimiento.

Desde su muerte, la familia ha estado reclamando explicaciones a los servicios sanitarios. Pero no ha sido hasta hace alrededor de un mes y medio cuando se le ha notificado la causa de la muerte. El informe forense mostró que la joven murió debido a una peritonitis. El abogado Javier Benito, que representa a la familia de Samara -que residen en Girona-, asegura que es "inasumible" que "no se diagnostique una peritonitis" que conlleve la muerte de una madre y el feto. Por ello, han comenzado la batalla legal para conseguir justicia y que los presuntos responsables asuman consecuencias por lo ocurrido.