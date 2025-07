Jenifer Moreno 08 JUL 2025 - 15:19h.

El Ayuntamiento de Almadrones desmiente que haya una oferta de empleo con vivienda gratis para familias en el municipio

El Consistorio lamenta el “perjuicio para muchas personas que están tomando la noticia como fehaciente y buena”

Circula en redes y también en varios medios de comunicación una idílica oferta de empleo para quienes buscan alojamiento, manutención y un sueldo de 1.600 euros a poco más de una hora de Madrid, concretamente, en el pequeño municipio de Almadrones, Guadalajara, pero la información no es del todo correcta. Se ha tergiversado hasta el punto de desbordar a su Ayuntamiento y de romper las esperanzas de quienes ansían poder establecerse en un lugar y construir una vida.

La desinformación es dolorosa, sobre todo, para quien llega directamente a España con todas sus esperanzas puestas en esta oferta que han visto en las redes sociales. Es el caso de un hombre y su mujer embarazada. “Vendieron su coche para pagarse el viaje y se presentaron en la puerta del Ayuntamiento a que les diéramos solución a la vida y es que no tenemos cómo”, lamenta Antonio Rebollo, alcalde del municipio, en declaraciones a ‘Informativos Telecinco’ tras verse obligado a publicar un comunicado desmintiendo la información difundida en redes sociales.

El edil subraya el “perjuicio para muchas personas que están tomando la noticia como fehaciente y buena”, ocasionando un problema "muy grave" a mucha gente que el Ayuntamiento no puede solventar. “Es un municipio de 70 habitantes. Ahora mismo, a día de hoy, no hay ni una vivienda en alquiler ni en venta”, aclara Rebollo.

Una publicación que tergiversó la realidad, el origen

Las ofertas de empleo reales son para trabajar en el sector de la hostelería en el Área 103, del Grupo Rebollo y Díaz, una empresa independiente al pueblo, pero hace unos ocho meses la información se tergiversó en una publicación de un influencer de Latinoamérica.

“Como área de servicio, a nuestros empleados con todo en regla, personas que tengan todos los permisos para trabajar, a algunos si les ofrecemos alojamiento, pero no vivienda, es decir, una habitación como de hotel”, aclara el edil, que también es jefe del Grupo Rebollo y Díaz.

“Entonces, ese anuncio, creemos que le dio la vuelta y empezó a generar unas expectativas hacia el pueblo, que el pueblo nunca ha tenido una oferta de ese tipo”, cuenta.

“Luego dándolo por todo hecho: que es llegar, tienes la casa, te dan 1.600 euros... Hay vídeos, incluso, que te dicen: ‘Puedes trabajar en tareas de mantenimiento del pueblo o en lo que te apetezca’. Una situación inverosímil’”, denuncia.

Eso, al principio, hizo que recibiesen llamadas sueltas “y no le dimos gran importancia”. Sin embargo, la situación escaló y “luego fueron tres, diez, 15, 25, 40, hasta que hemos llegado a 100 llamadas al día, 100 emails y gente entrando al pueblo a cada minuto”.

La verdadera oferta de trabajo

“Se está vendiendo como que es una oferta de cara a repoblar el pueblo y no es así. Nosotros somos una empresa independiente al pueblo. Sí que es verdad que estamos a un kilómetro, entonces sí que es verdad que estamos muy vinculados a ellos, pero somos una empresa independiente. Es un área de servicio. Los trabajos que tenemos son todos relacionados con la hostelería, desde camareros a ayudantes de cocina, personal de caja y de limpieza”, explica también en declaraciones a ‘Informativos Telecinco’, Elena Mena, jefa de personal del grupo.

“Entonces, nosotros sí que damos el alojamiento aquí en el mismo sitio de trabajo, en la misma área de servicio o en el pueblo en Almadrones. Pero, claro, el alojamiento que se da es una habitación individual para los trabajadores, es decir, cada trabajador tiene su propia habitación, pero no se da una casa completa en el pueblo para una familia para repoblar el pueblo, que es en lo que ha ido derivando poco a poco la oferta”, añade.

Además, añade, los trabajadores deben tener los papeles en regla: “Nos está llamando gente que por una situación u otra no tiene toda la documentación, no tiene permiso de trabajo para trabajar en España, entonces nosotros esas situaciones sintiéndolo mucho no podemos hacer nada”.

Sobre los salarios, comenta, dependen del puesto. “Tenemos 14 pagas, las dos pagas extra las tenemos a parte. Más o menos todos los puestos si nos fuésemos a las 12 pagas, que es lo más habitual en hostelería, estarían rondando los 1400-1600 euros”.

Mena llama a huir de otras informaciones “para que la gente no pierda el tiempo ni se cree falsas esperanzas y, sobre todo, que habría que tener la documentación en regla”.

FADETA, obligada a desmentir la información

La situación es tal que también ha afectado a la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo- Tajuña (FADETA), ya que se ha difundido que la web oficial de su proyecto ‘Con las puertas abiertas’ acogía el proceso de selección. Así las cosas, FADETA también ha desmentido la información en una publicación en sus redes sociales.

“La información que se está difundiendo por redes sociales hablando de casa gratis y una ayuda de 1.600 euros al mes por emprender en #Almadrones, queremos advertir que es completamente falso, al igual que el hecho de mencionar la web 'Con las puertas abiertas' como web oficial para el proceso de selección”, reza el comunicado.