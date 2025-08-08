Seis trenes afectados por la interrupción del tráfico ferroviario entre Ávila y Madrid, tras el incendio declarado en San Bartolomé de Pinares

Los bomberos en Ávila: la imagen de la desolación y el cansancio de este verano por los incendios en España

Al menos seis trenes están afectados por la interrupción de la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid, como consecuencia del incendio forestal declarado esta tarde en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares, situado al este de la provincia, cerca del límite con la comunidad madrileña, que ha activado el nivel 1 del INFOMA.

El avance de las llamas y el humo, que es visible desde varios municipios de la zona y desde la propia capital abulense, ha obligado a cortar el tráfico ferroviario entre el municipio madrileño de Santa María de la Alameda y el abulense de Las Navas del Marqués.

Los trenes afectados por el incendio en Ávila

La proximidad de las llamas a las vías del tren ha obligado a adoptar esta decisión que afecta, hasta el momento, a un tren de media distancia que hacía el trayecto Madrid-León, que se encuentra estacionado en Robledo de Chavela (Madrid) y a otro entre Andoain (Guipúzcoa) y Madrid, que está detenido en Ávila.

A ambos se suma un tercero de media distancia entre Madrid y Vitoria-Gasteiz, que se encuentra en la estación de Villalba de Guadarrama (Madrid), así como un cuarto entre Salamanca y Madrid, actualmente detenido en la localidad abulense de Cardeñosa, próxima a Ávila.

Igualmente, según informa Renfe, el tren de media distancia entre Madrid y Salamanca no ha salido, ni tampoco el que debía de realizar el trayecto entre la capital de España y León.

Despliegue de la Unidad Militar de Emergencias

Las complicaciones del incendio, declarado poco antes de las tres de la tarde, ha implicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) haya movilizado varias unidades pertenecientes al Primer y al Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con bases en Torrejón de Ardoz (Madrid) y León, para sumarse a los numerosos medios de extinción que trabajan ya en la zona.

En concreto, casi 50 medios terrestres y aéreos participan en las labores de extinción de este incendio que se ha declarado a las 14.45 horas de este viernes en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares (501 habitantes), a unos 27 kilómetros al este de la capital.

Una hora y media después, la Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) de este incendio, cuyo origen se desconoce, en este municipio abulense próximo a la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, trabajan en la zona 12 medios aéreos; 10 autobombas; 10 cuadrillas helitransportadas (BRIF); 7 cuadrillas terrestres; 5 agentes medioambientales; 4 técnicos, y un buldócer.

Este incendio se produce mientras continúa activo el fuego que se declaró el pasado 28 de julio en el Barranco de las Cinco Villas y que, hasta su control ha arrasado en torno a 2.200 hectáreas en esta zona del sur de la provincia de Ávila.