Mejoran las condiciones meteorológicas para controlar el incendio en Carcastillo, Navarra

Navarra eleva a dos la alerta para sofocar un incendio forestal en Carcastillo

Los efectivos antiincendios que trabajan contra el fuego de vegetación declarado en un paraje forestal este sábado en la localidad navarra de Carcastillo han continuado las labores por tierra durante esta noche, en la que han mejorado las condiciones meteorológicas, lo que ha permitido que los vecinos puedan abrir las ventanas de las viviendas.

Los vecinos ya pueden abrir las ventanas de sus viviendas

Así lo ha comunicado SOS Navarra en el inicio de la jornada, en la que han comenzado a ser relevados de manera progresiva los bomberos que han trabajado durante toda la noche por nuevos efectivos, con los que continuarán las labores de extinción por tierra.

Los medios aéreos se han ido incorporando al dispositivo con las primeras luces del día, ha indicado SOS Navarra.

Ante la mejora de las condiciones meteorológicas durante la noche, los vecinos de las localidades cercanas de Carcastillo y Murillo el Fruto han podido abrir las ventanas de sus domicilios, después de que anoche las autoridades aconsejaran cerrarlas por la fuerte presencia de humo en la zona.

Por su parte, Protección Civil ha anunciado que seguirá monitorizando la situación y ha pedido a la ciudadanía que esté atenta a las recomendaciones, que se irán transmitiendo también a los ayuntamientos.

Ayer fueron 9 helicópteros, cuatro aviones de carga, un avión anfibio y otro avión de coordinación los medios aéreos del Gobierno estatal y del de Navarra los que trabajaron en la extinción, a los que se sumaron por la tarde la ayuda de los Gobiernos de Aragón y País Vasco.

Por tierra se movilizaron bomberos de los parques de la localidades navarras de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, junto a bomberos forestales, miembros de la guardia forestal, técnicos de Medio Ambiente, así como agentes de la Policía foral y de la Guardia Civil.