Los incendios forestales continúan asolando España y siguen cebándose con León y Ourense, que acumulan la mayor parte de los 14 fuegos activos ahora mismo en nuestro país, según ha informado hoy mismo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. En Galicia, la ola de incendios que todavía se encuentran sin controlar y que no deja de aumentar en las últimas horas ya calcina más de 11.500 hectáreas, principalmente en Ourense, que mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial.

Fue precisamente en esta provincia donde tres bomberos, de 18 y 25 años, sufrieron graves quemaduras y tuvieron que ser inmediatamente ingresados en el hospital, mientras el colectivo al completo denuncia la precariedad en la que trabajan los brigadistas forestales, tal y como informan Pelayo Ortiz y Clara Mateo. "Hay compañeros que acuden a trabajar sin protección y hay contrataciones que no se han hecho", denuncia el bombero forestal Cristobal Lendínez, mientras otro miembro del gremio muestra en un vídeo las "malas condiciones" en las que tienen que dormir los brigadistas que todavía se encuentran apagando los fuegos activos en Castilla La Mancha.

"Los compañeros acuden al incendio sin protección"

Aunque Mañueco asegura que "hay medios más que suficientes", desde el Gobierno instan a las Comunidades Autónomas a que mejores las condiciones laborales: "Hay que apostar por su profesionalización. Para los incendios tenemos que estar lo mejor preparados posibles los 365 días del año", ha declarado Aagesen. Los bomberos, que son los que no dudan en adentrarse al monte cuando éste es lo más parecido a un infierno, recuerdan que los incendios no se apagan con el agua de las avionetas, que reducen las llamas, sino desde el propio suelo. Por ello, buscan una reforma digna de sus condiciones, si bien, como afirma el coordinador del Grupo 7 Auxilios, Juan Jiménez, "nunca estarán lo suficientemente bien pagados".

En cuanto a los bomberos ingresados en Oímbra, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que "los tres evolucionan favorablemente". El más grave es el joven de 18 años, que tiene quemaduras en el 40 % de su cuerpo. Su pronóstico es muy grave y también está siendo atendido por intoxicación por inhalación de humo. Los otros dos brigadistas, con el mismo diagnóstico clínico, presentan quemaduras en el 15% de su cuerpo. Algo que debería hacer reflexionar a las autoridades sobre la necesidad de proteger mejor a estos profesionales.