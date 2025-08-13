Tres de los bomberos heridos por el fuego de Oímbra, Ourense, en la UCI: el más grave solo tiene 18 años
Los tres brigadistas que se encuentran hospitalizados con pronóstico muy grave por quemaduras
OurenseEn Ourense además del fuego también se está muy pendiente de la evolución de los cuatro brigadistas ingresados con quemaduras. Tres de ellos, en la unidad de quemados del Hospital de A Coruña después de trabajar en el incendio de Oímbra.
Todas las personas desalojadas de sus viviendas en Ourense por los incendios que afectan a la provincia han podido regresar a sus casas a lo largo de esta mañana y la Consellería de Medio Rural ha informado de la desactivación del nivel 2 en el fuego de Dozón (Pontevedra).
El 112 Galicia ha trasladado que ya no quedan ni desalojados ni confinados después de que las últimas diez personas de las veinte que tuvieron que abandonar su hogares en A Somoza, en el municipio ourensano de Pobra de Trives, pudieran regresar a casa.
Por la noche, también hubo desalojos en Maceda y medio millar de personas fueron confinadas en distintos lugares del municipio de Monterrei (Medeiros, Flariz y A Salgueira), medidas ya desactivadas.
Por su parte, los niños de un campamento que fueron confinados, junto a los monitores y el resto del personal, en la estación de montaña de Manzaneda para pasar allí la noche del martes al miércoles han podido salir de esas instalaciones esta mañana y serán trasladados esta tarde a A Coruña.
47 ancianos fueron evacuados de la residencia
Mientras, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha indicado que la Xunta de Galicia prevé realojar esta misma tarde a los 47 ancianos que ayer fueron evacuados de la residencia del municipio de A Mezquita (Ourense) por la proximidad de varios incendios forestales y que pernoctaron en un centro residencial de A Arnoia.
Por otro lado, los tres brigadistas que se encuentran hospitalizados con pronóstico muy grave por quemaduras sufridas en la labores de extinción de incendios en Galicia evolucionan "favorablemente", así como un cuarto que sufrió una lesión.
Se trata de tres integrantes de la brigada municipal de Oímbra que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Uno de ellos, de 18 años es el que sufre las heridas de mayor gravedad, con quemaduras en un 40 % de su cuerpo.
En el municipio de Oímbra (Ourense) resultaron calcinadas 3 casas, de las cuales dos estaban deshabitadas y una habitada, pero vacía, y también ardió una casa en estado de abandono en Monterrei.
Aunque se ha recuperado la circulación en las carreteras de alta capacidad de la provincia ourensana, la A-52 y la A-53, hay alguna vía provincial o comarcal que sigue cortada, como es el caso de la OU-311, entre los kilómetros 2 y 3.
Situación de los incendios
Según el último informe de Medio Rural, permanece declarada desde ayer la Situación 2 a nivel provincial en Ourense, lo que implica una mayor agilidad de medios y recursos de la comunidad autónoma y del resto de administraciones para la provincia.
En esa provincia hay fuegos activos en Chandrexa de Queixa-Requeixo (4.500 hectáreas), Chandrexa de Queixa-Parafita (1.500 ha), Maceda-Santiso (1.700 ha), Oímbra-A Granxa (1.500 ha) y A Mezquita-A Esculqueira (1.000 ha).
Sigue activo también el de Dozón-O Castro (400 ha) en Pontevedra, aunque allí ya se ha desactivado la situación 2 este miércoles.
Están estabilizados en Ourense los fuegos de Ourense-Seixalbo (100 ha), Maceda-Castro de Escuadro (450 ha), Vilariño de Conso-Mormentelos (180 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Vilardevós-Moialde (40 ha), así como el de Samos-Santalla (200 ha), en Lugo.
Figuran controlados los de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), en Lugo; A Estrada-Souto (20 ha), en Pontevedra, y Verín-Mourazos (9 ha), en Ourense.