"No hay palabras para calificar las situaciones que se están viviendo en algún sitio", afirma la conselleira do Medio Rural

El avance de las llamas en Ourense obliga a desalojar a vecinos de Maceda y Chandrexa

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reconocido que la "situación es preocupante" en Galicia por una ola de fuegos, con "alrededor de 40 o 50 al día", que achaca a "una altísima actividad incendiaria".

En declaraciones este martes en Cambados (Pontevedra), en donde ha visitado una cooperativa, la conselleira do Medio Rural ha señalado que Galicia vive una situación que también "es preocupante en todo el país", especialmente en Ourense, en donde se ha activado la Situación 2 en toda la provincia debido a varios incendios activos como los de los municipios de Chandrexa de Queixa (más de 3.000 hectáreas) y Maceda (500 hectáreas).

Sobre el fuego de Chandrexa, el de mayor magnitud en Galicia en lo que va de año y que quema más que todo lo ardido en la comunidad en 2024 (fueron más de 2.600 hectáreas), señala que se produce en una zona de mucha altitud, sobre los 1.400 metros, muy rocosa y "con pendientes imposibles para las brigadas", por lo que "allí son los medios aéreos los que están atacando ese fuego, con un perímetro muy considerable".

Pide "calma"

Subraya que la prioridad "esencial" es la protección de viviendas y vecinos, de modo que se han producido desalojos y confinamientos tanto en Chandrexa como en Maceda. Así, se ha enviado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) al incendio de Chandrexa, parroquia de Requeixo, y "no se descarta" su participación también en Maceda.

"De momento, dentro de la preocupación, pido calma", ha afirmado la conselleira. Sostiene que "siempre se piensa y se actúa mejor con calma". Llama a atender las indicaciones de las fuerzas de seguridad y apela a dar aviso al 085 ante el indicio de fuego.

Apunta a la "altísima actividad incendiaria en Galicia". Relata que los incendios de finales de junio "era muchos por causas agrícolas", pero los de las dos últimas semanas "ya tenían una clara intencionalidad en la mayor parte de ellos".

Apunta que se avanza en la investigación para esclarecer los incendios, lo que ha dado resultados en los últimos días con algunos incendiarios identificados. "Están abiertas muchas investigaciones en diversos puntos de Galicia", agrega.

Gómez denuncia el ejemplo de que hubo un "atentado" como el de Ponteceso con varios focos cerca de casas en un momento de fuerte viento del nordeste. "No hay palabras para calificar las situaciones que se están viviendo en algún sitio", asevera.