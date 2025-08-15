España, en pie de guerra contra el fuego: intensa jornada con focos activos y evacuaciones en múltiples provincias

Los incendios registrados en España este viernes 15 de agosto

Este viernes está siendo durísimo en España. Aunque oficialmente hay 16 incendios activos en nivel 2, la realidad es que alrededor de una veintena de fuegos preocupan a las autoridades y servicios de emergencia. Algunos de los incendios más importantes siguen descontrolados, y a ellos no dejan de sumarse nuevos focos en distintas provincias. La ola de calor que atraviesa el país agrava la situación, dificultando las tareas de extinción y manteniendo restringida la circulación en numerosas carreteras y vías férreas.

Las zonas donde se concentran los focos más preocupantes son A Coruña, Ourense, Asturias, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Cáceres y Badajoz. En total, más de 113.000 hectáreas han sido calcinadas en toda España durante la última semana.

España sigue ardiendo. Hablamos de una nueva jornada en la que las altas temperaturas empeoran la situación y en la que cuatro militares de la UME han resultado heridos en Yeres (León), aunque evolucionan favorablemente, uno ha recibido el alta. A la espera de que la ola de calor amaine, carreteras y vías férreas siguen afectadas por los fuegos y restringidas a la circulación, en un día festivo en toda España, con fiestas patronales en numerosas localidades, aunque en algunas no podrán celebrarse.

El rey Felipe VI, pendiente de los incendios

El rey Felipe VI ya ha estado en contacto con los presidentes autonómicos de las comunidades más afectadas, en tanto que el Ministerio del Interior sigue ofreciendo sus medios y ya ha desplegado todo lo que le han pedido las regiones.

Aún así, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido un mayor despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya tiene sobre el terreno a 1.300 efectivos en doce incendios forestales, a los que se suman 2.100 en tareas de apoyo logístico y de mando en un trabajo para el que tienen desplegados 440 medios.

Cuatro de sus miembros han resultado heridos en el incendio de Yeres, en León, tres de los cuales han sufrido quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto padece una luxación en el hombro.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16:00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al Batallón de Intervención en Emergencias I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.

La DGT rebaja a 10 las carreteras cortadas por los incendios

La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 21.00 horas, siguen estando afectadas un total de 10 carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León, Extremadura y Galicia.

La comunidad autónoma más afectada por los cortes de carretera debido a los incendios es Castilla y León, con un total de seis vías afectadas --una de ellas compartida con Galicia--. Le sigue Extremadura, con cuatro cortes.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte.

En Ourense y Zamora está cortada la N-525 en Puebla de Sanabria. Mientras, en Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la CL-526 en Dehesa de Perosín; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila-Segovia, la AV-500 en Ávila Villacastín.

El fuego sigue descontrolado entre Ourense y Zamora, preocupa Ávila y Salamanca entra en situación extrema

El incendio llegado a la provincia de Zamora desde Ourense seguía esta mañana descontrolado, con muchos focos en la provincia gallega y con dos frentes que han avanzado por los valles de Hermisende y de Pías, en la comarca zamorana de la Alta Sanabria, donde se ha desalojado a más de 1.700 personas, aunque de momento no ha llegado a ninguna vivienda.

Y, aunque la situación general de los incendios en Castilla y León parecía evolucionar favorablemente, según su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, lo que había permitido el realojo de todos los vecinos de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), la provincia de Salamanca ha entrado esta tarde en situación extrema con cinco grandes fuegos activos.

Hay tres de nivel 2 y dos de nivel 1, en San Cristóbal de los Mochuelos, El Payo, La Sagrada, La Alberca y Corral de Garciñigo. Los dos primeros son los que más preocupan, tanto que la población de El Payo ha tenido que ser evacuada por el rápido empeoramiento del fuego.

En León este jueves había cerca de 7.800 personas evacuadas, cifra que ha bajado a 2.500, y se esperaba que a lo largo del día se fueran realojando otros municipios. Y en Ávila, un incendio declarado a las 13:50 horas en El Herradón de Pinares (Ávila), de índice de gravedad potencial 2, ha obligado a evacuar la localidad de Ojos Albos, de 91 habitantes, y al centenar que se encontraba en el barrio anexionado de la capital abulense, Urraca Miguel. También se ha declarado otro fuego en Mijares, al sur de la provincia, que se ha solventado y está en nivel 0.

Galicia, 32.000 hectáreas calcinadas

Los incendios en Galicia han calcinado unas 32.000 hectáreas y mantienen a más de 320 personas confinadas. Los fuegos se concentraban en la provincia de Ourense, en situación 2 de emergencia, pero ahora se ha sumado uno en A Coruña que ha activado también ese nivel de alerta.

La medida de confinamiento se ha levantado para más de 200 personas en distintos puntos de Ourense, aunque se mantiene para otras 120 por los incendios en esa provincia.

Extremadura, evolución positiva

En Extremadura, la evolución supera la mejor de las previsiones tras una noche "muy positiva" en la que los trabajos "han cumplido objetivos", sin reactivaciones severas en el incendio de Jarilla (Cáceres), mientras que en Llerena (Badajoz) decae el confinamiento de la población de Villagarcía de la Torre.

El incendio en el norte de Cáceres se mantiene en unas 4.800 hectáreas afectadas y 50 kilómetros de perímetro, según el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista.

Una progresión positiva de todos los trabajos que se espera que sea aún mejor a partir de las 18:00 horas, cuando el terreno se enfríe al no haber reactivaciones y el viento amaine.

A lo largo del día se espera dar noticias positivas a la población evacuada de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, "si se dan las condiciones del cien por cien de seguridad", aunque podrían permanecer fuera de sus casas también mañana "en el peor de los escenarios".

Asturias registra 10 incendios forestales, cinco activos

Asturias contabiliza, a las 22:30 horas de este viernes, un total de 10 incendios forestales, cinco de ellos activos, cuatro que están controlados y uno estabilizado, en los que continúan trabajando personal de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias(SEPA), además de los efectivos de la Brif y de la UME y los Agentes del Medio Natural.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias a través de un comunicado, en el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea continúa el dispositivo con efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del SEPA y varias cuadrillas de la empresa forestal Valledor.

Valencia, estabilizado

En la Comunidad Valenciana y tras arrasar unas 500 hectáreas, el incendio declarado el miércoles en Teresa de Cofrentes ha sido dado por estabilizado, según el Centro de Emergencias de la Generalitat. Cabe destacar que otras zonas de España también siguen en alerta. En Cantabria, por ejemplo, se ha registrado un foco que ha sido solventado rápidamente.