Los afectados denuncian que son ellos quienes acaban enfrentándose a la adversidad y hablan de una ayuda del Estado invisible

Última hora de los incendios en España: la amenaza del fuego llega al corazón de los Picos de Europa

Los vecinos de las zonas asoladas por los incendios en España se sienten olvidados por las autoridades. Denuncian que faltan medios para combatir las llamas, que la ayuda no llega y que son ellos quienes acaban enfrentándose a la adversidad, tal y como informan en el vídeo Enrique Obrero, María Benito y Sara Lago.

Vecinas de la localidad zamorana de Pías denuncian que nadie ha ido a apagar el fuego que les rodeaba. “Estamos preocupados porque todavía no han venido a apagar. Falta de medios. No han traído ni un helicóptero”, se queja una. Otra expresa la “impotencia, rabia, desolación y tristeza”, porque la queja es común: “No ha venido nadie. Veíamos pasar aviones, hidroaviones, avionetas... Nadie. Ni una gota. No han lanzado nada”.

De hecho, aseguran que es el pueblo quien está enfrentándose a las llamas. “No hay medios. Aquí, nadie. Mi marido, su marido y su marido están apagando el fuego”, dice la primera vecina.

Los vecinos combaten las llamas

Pías es uno de los pueblos que fue evacuado, pero se quedaron para defender su medio de vida, su ganado, porque “es muy fácil mandar a la gente marchar de casa, pero si mandas a la gente marchar de casa y no hay gente que esté vigilando por si se prende fuego, no hacemos nada y se prende la casa”, expresa un hombre.

La misma sensación de falta de medios se respira en la comarca gallega de Valdeorras, asolada por el fuego, Allí, los vecinos protegen sus casas con cubos y mangueras.

“Indefenso totalmente. La gente va previniendo, cortando árboles”, comenta un joven..

“No tenemos agua. El agua del pueblo se ha acabado. Las motobombas no tienen agua”, denuncia otro hombre.

“¿Sabes lo que estamos viendo? El humo por todos lados y aquí no aparece ni Jesucristo”, añade otro de los vecinos.

Piden ayuda en las redes

Y también desde las redes, un joven clama por más medios en Extremadura para defender su tierra del fuego: “Que necesitamos ayuda, que necesitamos a más bomberos, que necesitamos a más gente de la UME, que necesitamos helicópteros, que necesitamos bomberos... Todavía no sois conscientes de la importancia que tiene que Extremadura se queme”.