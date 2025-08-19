Las autoridades recomiendan el cierre de ventanas y puertas y apagar los sistemas de aire acondicionado

Última hora de los incendios en España | Mantienen las evacuaciones en la zona del Valle del Jerte por el peligro del fuego en Jarilla

Compartir







Las zonas afectadas por los incendios tienen otro problema añadido: la concentración de partículas por el humo. Los neumólogos son claros con este riesgo, y advierten que respirar este aire durante la jornada puede equivaler a fumar hasta nueve cigarrillos al día.

La calidad del aire en puntos de Castilla y León, Extremadura, Galicia y otras regiones sigue siendo mala. En Madrid, por ejemplo, los servicios de emergencias emitieron ayer un aviso ante la llegada de una masa de aire africano, con recomendaciones claras: minimizar la exposición y evitar realizar ejercicio al aire libre.

El viento puede desplazar estar partículas a zonas lejanas de los incendios

El cielo turbio que observamos estos días se debe principalmente a los incendios que afectan al país, cuyos humos transportan partículas y contaminantes que llegan incluso hasta el Levante español. Como explican los bomberos, la dispersión de estas partículas depende del viento, lo que hace que la contaminación pueda alcanzar zonas lejanas.

Las autoridades recuerdan que el cierre de ventanas y puertas y apagar los sistemas de aire acondicionado son medidas eficaces para reducir la exposición. Por ahora, es difícil prever hasta cuándo se mantendrá esta mala calidad del aire, por lo que seguir las recomendaciones sigue siendo lo más recomendable para la población.