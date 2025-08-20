TardeAR 20 AGO 2025 - 17:31h.

‘Tardear’ ha hablado en directo con Antonio Martín, hijo de Dolores, que relató con detalle la pesadilla que sufre su familia desde hace semanas

‘Tardear’ recogió este martes uno de los testimonios más sobrecogedores de los últimos meses. Antonio Martín, hijo de Dolores, una anciana de 90 años desalojada de su propia casa por un okupa en Torrejón de Ardoz, relató con detalle la pesadilla que sufre su familia desde hace semanas.

Según explicó, el okupa llegó a exigir hasta 4.500 euros a la familia a cambio de abandonar la vivienda. “En un primer momento lo planteó a mi hermana, después yo mismo me reuní con él. Llegué a ofrecerle 1.500 o 2.000 euros solo por pensar en mi madre, pero me di cuenta de que aceptar ese chantaje era intolerable”, confesó Antonio, que insistió en que ni él ni su familia podían ceder a semejante coacción.

El hijo de Dolores describió la impotencia legal a la que se han visto sometidos, pese a haber actuado siguiendo los cauces correctos con la inmobiliaria y la policía. Relató que, tras recuperar la propiedad con autorización, entraron con un cerrajero y descubrieron que el salón había sido dividido con una pared improvisada. Horas después, el okupa regresó acompañado de agentes, asegurando que vivía allí.

Uno de los momentos más dramáticos del testimonio llegó cuando Antonio recordó cómo su madre, de 90 años, entraba en el rellano llorando y mareada, con una escayola en el brazo, mientras los policías presentes asistían atónitos.

La policía y los propietarios, "atados de pies y manos"

“A la policía se le caía el alma al suelo al ver a mi madre así. Gracias a los documentos que teníamos, no me llevaron detenido, porque de lo contrario hubiera entrado en el calabozo yo mismo”, relató.

Antonio quiso subrayar la profesionalidad de los agentes, aunque lamentó que estén “atados de pies y manos” por una legislación que, en sus palabras, “tiene vericuetos y salidas que estas personas retuercen en su beneficio”.

El hijo de Dolores lanzó además una petición pública: un listado de condenados reincidentes por okupación para evitar que vuelvan a estafar a nuevas víctimas.

Su denuncia, cargada de indignación y dolor, hizo que Verónica Dulanto dejara en el aire una cuestión que sobrecoge: “Hoy le ha pasado a tu madre, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros”.