La jueza ha aceptado la solicitud de la Fiscalía para su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza ante el riesgo de fuga y destrucción de pruebas

Crimen en Avilés: una mujer asesinada, un detenido al que alquilaba una habitación y una supuesta discusión por causas que se investigan

Compartir







AvilésLas autoridades continúan investigando la muerte violenta de una mujer en el barrio de la Folleca de Avilés, en Asturias. El principal sospechoso es el inquilino que vivía con ella en su domicilio tras alquilarle una habitación hacía unos meses. Tras ser detenido el martes, se le acusa de haber acabado con su vida en la cocina de la vivienda, donde el novio de la víctima encontró su cadáver antes de alertar a las autoridades. Aunque el acusado niega los hechos que se le atribuyen y se declara inocente, la jueza ha decidido su envío a prisión provisional.

Según los datos recabados hasta ahora, todo apunta a que el sospechoso, un camarero que trabajaba en una sidrería de Avilés, pudo acabar con la vida de la víctima, identificada como Noelia G., en la noche del lunes al martes, tras lo cual habría pasado la madrugada de taxi en taxi hasta acabar la mañana siguiente en un bar que frecuentaba y en el que fue detenido por las autoridades.

Allí, según testigos citados por La Nueva España, habría dejado una frase premonitoria ante un conocido: “Hoy duermo en el calabozo”. Sin embargo, tras su detención, –y según ha manifestado su abogada tras pasar el acusado a disposición judicial–, niega los hechos y se declara no culpable.

El presunto asesino de Noeli G. en Avilés, enviado a prisión provisional

Pese a ello, ante la dimensión de los hechos, las pruebas e indicios recabados, la jueza de refuerzo que se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Avilés ha decidido enviar al acusado a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

PUEDE INTERESARTE Un hombre de 63 años muere al ser atropellado cuando montaba en bicicleta en Llanes

La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía, que le considera autor de un delito de homicidio y que sostiene que, ante la gravedad de los hechos y la condena que se le atribuiría de ser declarado culpable, debe permanecer en prisión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A ese respecto, inciden en el riesgo de fuga y de posible destrucción de pruebas porque la Policía, que estuvo registrando durante todo el martes la vivienda de la fallecida, –donde fue hallada muerta por su novio–, no ha encontrado todavía el arma homicida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con todo ello en cuenta, la jueza a cargo del caso ha decidido estimar la solicitud del Ministerio Público, por lo que se ha procedido al traslado del detenido al Centro Penitenciario de Asturias.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Mientras la investigación continúa, se le acusa de un delito de homicidio, calificación que podría variar durante la instrucción.

Duelo y consternación por el crimen en Avilés

El crimen ha causado una gran conmoción en Avilés. La víctima, Noelia G., regentaba una peluquería canina y era muy querida por sus clientes y vecinos. Allí daba cuenta de su amor por los animales y su cercanía, como hoy recuerdan quienes la conocían.

Fue hace algunos meses cuando decidió alquilarle una habitación al señalado como presunto autor de su muerte. Como en tantos casos, en el bar que él frecuentaba tampoco pueden explicarse lo ocurrido. Incluso, en declaraciones en 'TardeAr', una expareja ha declarado que siempre fue "siempre fue una persona muy buena y trabajadora”.

El inquilino acusado de matar a su casera tenía una denuncia por violencia de género

Pese a esas declaraciones y a que en el local que frecuentaba le tenían por un hombre tranquilo, según informa La Nueva España, constaría al menos una denuncia por violencia de género sobre él, si bien hasta el momento se ha desvinculado la muerte por un caso de este tipo y no habría ninguna relación sentimental entre ambos.

Con el arma homicida aún por localizar y distintas cuestiones por esclarecer, como la motivación del crimen, la Policía sigue trabajando en busca de pruebas.