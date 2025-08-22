El afectado respondió en redes aclarando que los turistas lo habían rodeado por una falsa acusación de robo

Turismofobia en Mallorca: el sector teme que el rechazo de los vecinos ahuyente a los visitantes

Magaluf vuelve a estar en el centro de la polémica tras la viralización de un video en el que un grupo de turistas italianos corralan a un joven y le increpan delante de todas las personas que estaban en la playa.

Un vídeo de gran tensión en el que se observa a un hombre inmóvil, paralizado ante la presencia de los turistas que le iban a agredir, mientras uno de éstos le introduce la mano en su bolsillo y extrae lo que parece ser una cartera. Una escena que ha generado mucha preocupación e indignación entre los usuarios, quienes cuestionan la seguridad en la zona.

Según informa el 'Diario de Mallorca', algunos comentarios sugieren que podría tratarse de un intento de robo en plena vía pública, mientras que otros apuntan a que los turistas intentaban recuperar un objeto que supuestamente les había sido sustraído.

Un poco más tarde, el protagonista de los hechos publicó un vídeo de respuesta en TikTok relatando todo lo sucedido. La identidad del afectado es Marcin Skutela, un DJ que se había mudado recientemente a la isla para trabajar en un local de Santa Ponsa. En el vídeo, explica que lo ocurrido fue que los turistas que lo rodeaban le acusaban falsamente de haberles robado el teléfono y lo rodearon para intimidarlo.

Criticas al tipo de turismo en Mallorca

El vídeo no ha tardado en generar críticas sobre la seguridad en Magaluf, un destino marcado por el turismo masivo y de fiesta, donde el consumo excesivo de alcohol y los altercados públicos son habituales.

Con previsiones que auguran cerca de 20 millones de visitantes en 2025, los vecinos de Magaluf muestran un evidente cansancio ante la masificación turística y el ruido constante asociado al modelo de “turismo de fiesta”. La presión sobre servicios, calles y espacios públicos ha reavivado el debate político y generado malestar en la población, que reclama medidas efectivas para equilibrar la actividad económica con la calidad de vida de quienes residen en la localidad.