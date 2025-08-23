El incendio, que ha calcinado 17.300 hectáreas con un perímetro de 170 kilómetros, está estabilizado

Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizado el incendio de Larouco, en Ourense, el mayor de la historia de Galicia

El incendio de Jarilla es el de mayor extensión en Extremadura de los últimos 100 años, según informa en el vídeo Marta Machón. Tal fue su virulencia que las llamas alcanzaron hasta los 40 metros de altura, lo equivalente a un edificio de unos 13 pisos.

Cabe recordar que el incendio, que ha calcinado 17.300 hectáreas, con un perímetro de 170 kilómetros, fue estabilizado el viernes 22 de agosto y, con ello, este sábado, el Ejecutivo extremeño ha declarado el sábado la desactivación total del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex),

Tras estos días desalojados, la totalidad de los vecinos han vuelto a sus casas y toca hacerse cargo de los gastos que el fuego ha ocasionado en las viviendas. Ángel, uno de los vecinos afectados, recuerda que cuando volvió “al entrar estaba todo carbonizado”. “Lo principal es que se me ha quemado un ciclomotor que tenía, tenía un pajarito y enseres de herramientas”, cuenta.

“Hasta 19 incendios simultáneos”

Por su parte, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha destacado el trabajo de "todos los grupos logísticos", así como resaltado que no ha habido que lamentar ninguna vida humana en estos once días de incendio.

Durante dichos días, ha recordado la Junta en nota de prensa el sábado, en algunas jornadas se han registrado "hasta 19 incendios simultáneos".

Reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias

Por otro lado, este sábado se ha celebrado una nueva reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias que ha vuelto a presidir telemáticamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el encuentro, se ha hecho un repaso del despliegue de medios y de la situación, que ha mejorado. Sin embargo, el Gobierno insiste en que el riesgo sigue siendo muy alto o extremo en el noroeste y el sur de la península y pide seguir extremando la precaución.