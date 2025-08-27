TardeAR 27 AGO 2025 - 18:14h.

La hija del fallecido, Cristina, ha hablado en directo con ‘Taredar’, incapaz aún de encontrar sentido a lo sucedido

El pueblo cordobés de Almedinilla sigue conmocionado tras el crimen ocurrido esta madrugada en un bar de la localidad. Pasadas las dos menos cuarto, un hombre entró en el establecimiento con una escopeta y abrió fuego contra el dueño del local, Antonio, de 65 años, provocándole la muerte de manera fulminante.

El presunto autor de los disparos, identificado como Jesús, era amigo de la víctima y cliente habitual desde hacía casi cuatro décadas. En ‘Tardear’, la hija del fallecido, Cristina, ha compartido un testimonio desgarrador, incapaz aún de encontrar sentido a lo sucedido:

“Eran amigos de toda la vida. Llevamos con el bar abierto casi 40 años y siempre fue cliente. Nunca podríamos haber imaginado que haría algo así”.

Según relató, el propio Antonio llegó a creer que se trataba de una broma cuando vio entrar a su amigo armado: “Mi padre le dijo: ‘Jesús, ¿qué pasa? ¿Esto qué es, una broma?’ Pero no le dio tiempo a más nada. Le disparó dos veces”.

La hija explicó que el presunto asesino era cazador y poseía armas de forma legal, aunque llevaba un tiempo sin frecuentar bares por problemas de nervios y un tratamiento médico: “La última vez que lo vimos fue hace una semana, vino a sacar tabaco y dijo que no bebía porque estaba medicándose”.

Cristina relató que la tragedia se produjo cuando su padre había decidido quedarse un poco más en el local para acompañar a dos clientes antes del cierre, mientras su madre descansaba en la vivienda situada justo encima del bar. Estos dos testigos, presas del pánico, llegaron a encerrarse en el baño por miedo a que el atacante también disparara contra ellos.

Cristina se derrumba al recordar a su padre

Con enorme entereza, pero sin poder contener las lágrimas, la hija recordó la figura de su padre como un hombre generoso y querido en el pueblo: “Mi padre era una persona supercarismática, siempre ayudaba a todo el mundo, incluso económicamente. No puedo decir nada malo de él”.

El presunto homicida fue detenido poco después en su domicilio, sin oponer resistencia. La Guardia Civil investiga si actuó bajo un brote nervioso, aunque por el momento no hay una explicación clara a lo ocurrido.

Antonio deja viuda y tres hijos. El Ayuntamiento de Almedinilla ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo por una muerte que ha dejado sin palabras a toda la localidad.